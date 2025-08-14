Muy de agradecer

Me atendían en la consulta padre e hijo, y la conversación derivó a los tiempos pasados que el hijo, lógicamente, no había vivido.

El primer bloqueo ocurrió con el término tonsura, palabreja que tanto el padre como quien esto escribe sabíamos lo que significaba y el uso que de ello se hacía en aquellos varones que iban a recibir órdenes sagradas, expresión que al más joven ni le sonaba ni sabía a qué nos referíamos.

Todo esto viene a cuento porque anoche pude hablar, a través del móvil, con un conocido sacerdote que ahora reside en una localidad de Ecuador. Conversación sin ninguna dificultad y con una dicción normal. Calculo que, si para mí eran las 22 horas en España, para mi interlocutor serían las 16 horas en la costa del Pacífico. No hubo que recurrir a conferencias telefónicas, simplemente marcar el número y conectados. Algunos recordamos aquellos tiempos en que preguntábamos: «Señorita, ¿qué demora hay con Guayaquil?». Y nos citaban para 6 o 7 horas después, si había suerte. ¡Qué tiempos! Y no se me ocurre a quién debería agradecer estas mejoras y avances que ahora nos resultan triviales.

Sucede con muchas más cosas en lo concerniente a las comunicaciones, con internet, por ejemplo. Por eso acabo con un ¡Muchas gracias, humanidad!

Suscríbete para seguir leyendo