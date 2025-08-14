Opinión
Ilotas da cultura
Con ocasión da laudatio que nos encargou a Fundación Rosalía na honra de D. Juan Naya ao serlle concedida a Rosa de Galicia, algunha das persoas asistentes ao acto quedou sorprendida ao decatarse de que o nome do que foi Arquiveiro Bibliotecario da Real Academia Galega (RAG) durante máis de 40 anos non figura como antecesor de quen o sucedeu na mesma responsabilidade desde 1997, don Antonio Gil Merino. Este varrido arbitrario fíxose extensivo a Galo Salinas e César Vaamonde Lores, antecesores á súa vez de Naya, sen que academos a saber a razón, nunca debatida oficialmente. Na correspondencia académica consta documentalmente que foron moito máis que bibliotecarios pois exerceron de administradores, directores de publicacións e mesmo directores xerais da institución que representaron en numerosísimos actos. Non obstante podemos intuír as causas remotas que provocaron este borrado inexplicable da súa actividade. A razón indirecta temos que buscala na denominada crise da cultura popular, ocorrida a finais do século XIX en toda Europa, provocada polo asedio da cultura académica, universitaria, que comeza a ser hexemónica malia a «reacción arcaizante de los regionalistas que tratan de conservar la cultura antigua y el dialecto que es su vehículo». Aínda que as palabras precedentes de este activista católico se refiren á cultura francesa e aos rexionalistas bretóns, describe perfectamente o perfil do debate suscitado: unha cultura académica, universitaria empeñada en abeirar as culturas tradicionais revitalizadas polo espírito romántico e que eran portadoras de reivindicacións identitarias de gran calado socio-político.
Nesta encrucillada finisecular nace a RAG que estará lastrada por diversas polémicas e duros enfrontamentos aos que non son alleos as consideracións anteditas sobre o concepto de cultura. Nun contexto cultural que comeza a ser dominado polo saber académico e universitario (Alfredo Brañas podería ser o referente deste poder), Murguía pretende debuxar un novo horizonte para Galicia que ten como referente a cultura tradicional de cantos, romances, bailes, crenzas ancestrais nas que ancorarse. Desde esta perspectiva teremos que analizar a polémica previa á fundación da RAG sobre o folclore suscitada con ocasión da constitución da Sociedad del Folklore Gallego que non é máis que o primeiro lance dun debate ideolóxico constantemente redivivo. Aquí comezan a perfilarse dous mundo culturais de difícil convivencia: por unha parte a cultura académica, elitista e xerarquizada, que se imparte na Universidade, lugar emblemático que ten o privilexio de outorgar e certificar a sabedoría; por outra parte, aquelas persoas que fían a súa formación autodidacta a unha institución invisible pero presente desde os principios da humanidade, a cultura tradicional, que aniña nos libros, nos debates, nos faladoiros e que opera no espazo dialogante da sociedade civil. Os fundadores da Academia, nun e noutro lado do océano, Curros, Fontenla Leal, Nan de Allariz, Armada Teixeiro, Murguía, Uxío Carré, Manuel Lugrís, Florencio Vaamonde Lores, Galo Salinas, etc., comparten todos unha formación autodidacta, que quere dicir que adquiriron unha profunda cultura sen ostentar un título académico. Eles serán os responsables da fundación e de guiar os primeiros pasos da institución, conscientes da súa necesidade. Sabían perfectamente que o verdadeiro saber, a cultura libre estaba no diálogo e debate sen fin da Cova Céltica onde imperaba o espírito fundacional encarnado en imprentas, librerías editoriais, revistas, e a cultura popular. Aquí, nun humilde e vituperado faladoiro da Coruña, escríbese o prólogo da fundación da RAG cando a loita cultural xa se cobrara a primeira vítima, Manuel Murguía que, acusado de cultivar e propagar ideas rexionalistas, será expulsado do Corpo de Bibliotecarios e Arquiveiros por carecer de título oficial, que non de coñecementos. Xa constituída a RAG padecerá os primeiros embates ideolóxicos coas Películas Académicas entresacadas de una copiosa y selecta variedad (1908) asinada por Ramón Erotiguer que escondía o nome do inefable e atrabiliario José Mª Riguera Montero que demandaba os títulos universitarios dos académicos rexionalistas. O varrido e borrado dos nomes tanto de César Vaamonde Lores como do seu sucesor Juan Naya, ilotas da cultura, que non figuran como arquiveiros na ficha institucional, está relacionado (inconscientemente?) con esta guerra de antano na que se combatía non a universidade senón o centralismo curricular nas mans dunha camarilla universitaria que acabou impoñéndose na RAG en contra da sociedade civil. Antes chegábase ao poder pola vía militar, agora pola vía curricular. A prensa está a ilustrarnos estes días, con retraso dabondo, sobre do valor omnímodo do currículo, que borra da historia aos ilotas da cultura.
