Olas que iban y ahora vienen

Las olas que vienen y van están devolviendo a Galicia una parte —muy pequeña— de la copiosa emigración que desangró a este reino durante más de siglo y medio. Ahora son más los que entran que los que salen o, directamente, fallecen; de tal modo que el censo creció un 0,53 % en los últimos doce meses. No es mucho, pero al menos aguanta el padrón.

El milagro no es esta vez obra del Apóstol sino de la llegada de extranjeros. Muchos de ellos, si no la mayoría, han de proceder de Sudamérica, dado el predominio numérico de las colonias de inmigrantes de Ultramar en Galicia. De hecho, una parte de los llegados en los últimos años tienen pasaporte español, lo que sugiere que entre ellos podrían estar descendientes de gallegos que hacen el camino inverso al de sus abuelos.

Son todavía pocos, pero suficientes para compensar la grave mengua de población que amenaza a Galicia por el desnivel entre las muchas defunciones y los escasos nacimientos. Si el censo dependiese del movimiento natural de población, iríamos camino de la indigencia demográfica.

Cualquiera que sea su procedencia, los inmigrantes están cubriendo el hueco que dejamos los nativos y, de paso, ayudan a rejuvenecer un poco el oxidado padrón de habitantes del reino.

Lo que cambia es el tamaño de las olas, por más que vayan y vengan como en la Rianxeira. La emigración gallega fue un fenómeno desproporcionado y, por tanto, difícil de equilibrar.

Desde aquí se emigraba al extranjero —que es donde se emigra de verdad— en cantidades tan incontables que hacen difícil establecer una cifra exacta. Entre 1.300.000 y 2.000.000 en total, según el estudio al que se atienda. El gallego no hace la revolución, hace la maleta, resumía en gráfica frase el historiador Xosé Ramón Barreiro.

En esto y en el amor por la música y el aguardiente nos parecemos un poco a los irlandeses, que eligieron mejor al aproar sus barcos hacia Estados Unidos. Por eso les aportaron presidentes que se apellidaban Kennedy o Biden, mientras los de origen gallego en Latinoamérica fueron los Castro de Cuba o los Alfonsín y De la Rúa de Argentina. No es lo mismo gobernar una república que un imperio, eso sí.

A diferencia de la tirria que los extremosos en alza profesan a la inmigración, el Gobierno de Galicia promueve su arribada por mero sentido común. La propia patronal del reino ha cifrado en 20.000 el número de vacantes que necesitan cubrir en sus plantillas, dato que acaso levante expectativas exageradas.

Excesiva parece también la pretensión de que las mareas del Atlántico traigan de vuelta a un equivalente —siquiera minúsculo— del éxodo que en su día cruzó el charco desde los puertos de Vigo, A Coruña y Vilagarcía. Pero al menos nos van cubriendo las bajas que el censo de Galicia sufre por imperativo biológico. Los nuevos gallegos, como los de toda la vida, nacen donde les da la gana.

