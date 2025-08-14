El verano del genocidio

«Europa es el mundo». Lo era cuando, en el exilio, lo escribió el poeta Luis Cernuda. Europa es el mundo y debería seguir siéndolo si queremos ser conciencia, imán y no museo, relicario de la democracia (es decir, de la justicia) y no cómplice de crímenes como los que Israel, su aliado, comete a diario en Gaza y Cisjordania. Europa era el mundo y debe seguir siéndolo frente a quienes quieren imponer la ley del más fuerte y deciden quién debe morir. Como volvió a hacer el domingo la Fuerza de Defensa de Israel, «el ejército más moral del mundo», fiscal, juez, verdugo. Sus armas letales acabaron («ataque selectivo», para Reporteros sin Fronteras; «asesinato deliberado», para Amnistía Internacional) con el reportero de Al Jazeera Anas al-Sharif y otros cinco compañeros. Son más de 200 los periodistas borrados de la faz de la Tierra. «Ningún conflicto en la historia moderna ha provocado un mayor número de periodistas asesinados que el genocidio de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza», recuerda Amnistía, tratando de que el muro de las lamentaciones de la comunidad internacional se resquebraje y ponga fin a tanta muerte en directo. La limpieza étnica que contemplamos como anestesiados pretende hacer de Gaza tierra baldía. Por eso incomodan los testigos. De ahí que Israel prohibiera la entrada de la prensa internacional el teatro de sus espantos y por eso sella la boca a los exhaustos y hambrientos periodistas palestinos.

Caen como moscas mientras nadie interrumpe sus vacaciones porque, como escribió Luis Cernuda, «los dioses castigan concediendo a los hombres/ lo que estos les piden». Y es lo que el Dios del Antiguo Testamento, que alumbra la teocracia racial que va echando raíces en su «tierra prometida», está concediendo a Netanyahu y sus ministros este verano del genocidio, que está viendo arder en Palestina el alma de Israel y la conciencia moral y política de Europa, sumiéndonos en un abismo del que vamos a salir todos envilecidos. La humanidad está muriendo en Gaza. Es el funeral de nuestra Unión mientras nos refrescamos y olvidamos, porque Europa no sabe, no puede, no quiere hacer nada.

