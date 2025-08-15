Opinión | Si no lo leo no lo creo
ANTÓN PERULEIRO
El tiempo en Galicia enfrenta a Roberto Leal y Eva Soriano
Los presentadores han sufrido climas muy diferentes durante su estancia.
El sol que alumbra los días de las vacaciones del presentador Roberto Leal y las nubes que adornan el cielo bajo el que está la cómica Eva Soriano han enfrentado en redes sociales, una vez más, a estos dos comunicadores que, si bien están en Galicia, se ve que no en el mismo lugar ni muy cerca porque el tiempo de uno no se parece ni un poquito al del otro.
Y es que, si bien Roberto Leal ha podido ir a la playa y disfrutar de la arena y el sol, incluso ver una procesión con gaiteiros, a Eva Soriano el tiempo la ha obligado a ponerse una chaqueta de manga larga, aunque, según explica, a ella eso no le importa porque se considera ya del norte. Eso sí, le gustaría que Leal tuviese que abrigarse, igual que ella, algo que no ha pasado.
