Supervivientes en hora punta

Las playas son un campo (conta)minado cuando llega el verano y cantidades inmensas de seres humanos quieren apartar su grano de arena, aunque sea a costa de afrontar unas jornadas agobiantes en modo supervivencia. Hay tipos en el mundo playero que nunca faltan a su cita con el sol que más chamusca. Por ejemplo, los madrugadores que llegan a su objetivo con un plan entre ceja y ceja: hundir el palo de la sombrilla en el suelo y que les quiten lo tumbao. Su capacidad para observar el terreno y elegir el lugar que más les conviene es asombrosa. Su ojo avizor tiene algo de chulería, de advertir «aquí estoy yo y tú no» , con sus bártulos repartidos estratégicamente a su alrededor. Los reyes del castillo con fosos de arena.

Luego están los invasores sonoros, convencidos de que tienen derecho a poner sus musiquitas a todo volumen y esparcir a su alrededor oleadas decibelios que, mira tú qué casualidad, suelen proceder de estilos tan poco respetuosos con los tímpanos como el reguetón y esas canciones del verano con letras tan inteligentes que resultan incomprensibles. Una variante: los que hablan a voz en grito por el teléfono móvil para que todo el mundo se entere de sus problemas con el jefe, el suegro, la hermana o la vecina del quinto.

No olvidemos a los fumadores que eligen siempre el lugar perfecto para que sus malos humos lleguen sin oposición a los vecinos. Tienen un don para calcular la dirección del viento que más incordie al prójimo próximo. Cómo dejar fuera a los profesionales de las pelotas voladoras que se plantan en los sitios más apropiados para que tarde o temprano uno de sus pelotazos termine alcanzando algún blanco humano. Y qué majos son los que sacuden las toallas llenas de arena como si estuvieran solos en el mundo y el bombardeo arenoso de territorios ajenos les resultara estimulante.

Podríamos seguir (niños sin control, fotógrafos mirones, tertulianos con altavoz, maleducados que no recogen sus restos ...) pero no quiero cavar un pozo para el gozo recordando las adversidades. Venga, a sobrevivir que son dos días y uno ya se achicharró.

