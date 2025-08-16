Y... ¿cómo es él?

Él... o ella, queridos amigos, aunque la canción de José Luis Perales hiciese referencia a alguien del género masculino. ¿Cómo es él o cómo es ella? ¿Cómo son los pirómanos, responsables de un terrible daño medioambiental, de un importante impacto económico e incluso, a veces, también de la pérdida de vidas humanas? Y es que en este texto, después de haber dedicado la columna del pasado miércoles a mostrar mi horror por lo que ya era grave por la ola de incendios que sufrimos y que desde entonces ha evolucionado a mucho peor, hoy quiero poner el foco en esas personas que queman el monte. ¿Cuál es su perfil? ¿Y su motivación? Porque, no se engañen, a día de hoy se ve que muchos de los fuegos que destruyen Galicia son intencionados...

Y es que con cinco, seis o más focos consecutivos y prácticamente simultáneos a lo largo de una carretera o una pista, no hay mucho que rascar para asegurar la intencionalidad de un incendio. Los investigadores lo tienen claro, por lo que se desprende de sus declaraciones a partir de pesquisas realizadas en muchos de esos grandes fuegos. Uno de los últimos casos producidos, el del gran incendio de Oímbra, ha llevado a la detención de un hombre que, presuntamente y según la Guardia Civil, realizaba desbroces y limpiezas con un tractor. Parece ser que a raíz de ejercer tal actividad en un momento en que el índice de riesgo era máximo se produjo el fuego con dos focos, aunque después de consultar diferentes fuentes a mí no me queda claro si esto quiere decir que la persona en cuestión presuntamente quiso quemar rastrojos o si el propio trabajo con máquinas en entornos muy secos fue el que produjo el desastre. El caso es que el incendio avanzó luego sin control por el valle de Monterrei, destrozó completamente aldeas como A Caridade y ha llevado a tres brigadistas a la unidad de quemados del Chuac, alguno de ellos muy grave, a los que deseamos lo mejor. ¡Qué horror! En este caso, parece que por ahora se achacaría al detenido, un agricultor, la comisión de dos presuntos delitos de imprudencia grave y tres de lesiones graves.

Pero otras veces no se habla de imprudencia, sino que el fuego constituye un fin en sí mismo. La fascinación que ejerce el mismo en determinados individuos es conocida, y de hecho en el ochenta por ciento de los casos en que hay condena firme, no se produce entrada en la cárcel por existir patología mental acreditada. Fíjense que, en lo que llevamos de verano, han sido detenidas veinticinco personas por actividad incendiaria. Hace un par de días, y la cifra ha subido ya, en España habían ardido 105.000 hectáreas en 201 incendios. Aunque, a la hora de redactar estas líneas, tenga yo muy claro que las cifras serán otras...

Hay perfiles de todo tipo entre los incendiarios condenados, confesos o no. Desde un chico de dieciocho años a una mujer de sesenta y tres. Incluso hay un trabajador del propio servicio de extinción, que hace unos días ingresó en prisión después de haber confesado ser el presunto autor de un fuego en Ávila en el que se quemaron 2.200 hectáreas y en el que falleció otro bombero en accidente de tráfico cuando se dirigía a efectuar las labores de extinción. Se le acusa de provocar un incendio forestal intencionado, y los investigadores hablan en este caso de que la motivación del mismo estaría ligada a la consecución de un nuevo contrato laboral. Terrible.

En Galicia está ardiendo cerca de las casas y, además, en enclaves de valor ecológico. Todo eso será tenido en cuenta por los investigadores para trazar el perfil de los posibles autores de este terrible desaguisado, intentar conocer sus motivaciones y, así, poder identificarles y detenerles. Ojalá les vaya bien. Mientras, como me decía una amiga ayer, desde el corazón del segundo mayor incendio forestal de la historia de Galicia, hay pirómanos que siguen sueltos por ahí, quemando y destruyendo nuestros bosques y nuestras vidas...

Ayer también, a la hora de terminar esta columna, el olor insoportable a la derrota que dimana del bosque sumía la costa en un ambiente translúcido y espeso, entre la pesadumbre de algunas personas y la indiferencia de otras. Es importante explicar bien qué significa el monte, cómo podría estar gestionado de otra manera con políticas activas y valientes y convencer a la sociedad, un poco dormida en este tema, para que actúe. Pero ese es el camino a largo plazo. Ahora toca lo urgente, de la mano de los servicios de extinción y de quien busca indicios para intentar ponerle cara a quien destruye nuestra casa común. Ojalá tengan éxito en su trabajo. Y que las lluvias hagan su aparición, contundente y con toda su potencia, para terminar con esta pesadilla, aunque donde todo se ha quemado ya el lixiviado producido por las mismas arruine también cualquier atisbo de esperanza...