Una exhibición que exige fichajes en el Deportivo

Zaka / LOF

Suena a contrasentido y no lo es. Ni un paso atrás ni una vacilación. Cuando el anhelo está al alcance es cuando más hay que estirar la mano, hacer un esfuerzo. La exhibición de Granada y la respuesta de Eddahchouri ante el gol y en esa fantasía de primer tanto podrían hacer dudar al Dépor de si está servido en su vanguardia, si debe otorgarle al holandés la vitola de titular y acudir al mercado en búsqueda de una opción menor. Todo lo contrario. Ese partido le exige ambición. Más y más. No se puede quedar a medias. Ese choque, de paso, desnudó a Zaka. Al bueno y al no tan bueno. Ensalzó sus virtudes hasta convertirle en una de las figuras de una noche de verano en Granada y también mostró donde le cuesta, donde no es desequilibrante, donde el Dépor necesita un delantero decisivo y definitivo que le pueda llevar a Primera División. Ya se quedó el club en territorio de nadie hace un año, no puede permitirse tal inestabilidad y riesgo cuando ha configurado una zona de enganches de otra categoría, cuando ha fichado a futbolistas para pelear por un ascenso, cuando va camino de retener a Mella y a Yeremay. Que tanto esfuerzo valga de verdad la pena, que no se manche un verano de trabajo por errar en el último tiro, por escatimar, por dudar.

Y escatimar no es lo mismo que ahorrar. El Deportivo ha invertido e invertirá, también lo hace en Abegondo. No es una cuestión de dinero, es de acertar, de seguir teniendo claro que busca un ariete titularísimo, de esos que ahora solo miran a Primera, porque cada día son un bien más preciado. Eddahchouri necesita más competencia que espacio y el Dépor, un delantero rotundo. En la liga pasada Idiakez y Gilsanz dispusieron de varias opciones. En verano, en invierno, las piezas se iban intercambiando. Nunca estuvieron del todo servidos. Esa insatisfacción es la que debe evitarse porque este proyecto necesita un 9 en el campo, porque este club debe mandar un mensaje al resto de rivales. No será fácil. Lo sabe hasta quien no conoce el mercado. Tocará tirar, de nuevo, de paciencia, de dotes de seducción y de tino en el tiro. El tempo.

Y es que la necesidad de un ariete sin peros y de otro que ejerza de complemento se hace más perentoria que nunca porque el banquillo también habla. No es lo que le falta a Eddahchouri, es también lo que no ofrecen los relevos, principalmente Cristian Herrera y Mohamed Bouldini. Tener de primer recambio a un futbolista como David Mella es un lujo que ni siquiera muchos equipos de Primera División se pueden permitir. Por detrás, un erial en la vanguardia. Y es que el canario y el marroquí están lejos de ser soluciones reales, competencia. Pueden cerrar una plantilla, ser opciones puntuales, no recambios habituales cuando el equipo ni tan siquiera tiene lesiones. La polivalencia debe ser una de las virtudes de ese segundo delantero que busca el Dépor para completar una línea de tres cuartos que se quedó sin Luis Chacón y que, en breve, despedirá a Diego Gómez. Ahí falta algo.

El patito feo y la resistencia

La negativa de Yeremay a mudarse a orillas del Lago Di Como y la pretemporada de perfil bajo de David Mella habían hecho vivir al deportivismo una ensoñación: un verano tranquilo con dos joyas fuera de categoría en un mar de tiburones. El Sporting de Portugal y el Al-Alhi les vinieron a despertar y removieron la pecera. También han hecho más patente que el Dépor vive en una irrealidad que le refuerza como institución. Su consejo de administración acaba de rechazar ofertas por ambos por encima de los 40 millones de euros, algo inusual en una liga devaluada en la que muchos equipos de Primera División tienen que regalar a sus mejores activos a la Premier o a la Bundesliga para pasar la criba del límite salarial. Es una anomalía la que se vive en Riazor y que se siente como normal en A Coruña. Esa fortaleza también le empuja a ascender. ¿Qué hace en Segunda División un club con tal pasado y al que se le augura tal futuro?

Y no es solo el refugio del dinero, el de los ceros a la derecha que figuran en sus cláusulas de rescisión, una salvaguarda que también les retiene, de momento, en casa. El club y el deportivismo han sabido inyectarles ese sentimiento de pertenencia, crear un día a día y un clima de cariño y ambición que les enraíza a A Coruña por mucho que su fútbol les pudiese llevar a otras latitudes y escalones. Y ese es otro triunfo. No es solo el blindaje, es que ellos se quieren quedar. Nunca digas nunca jamás hasta el 1 de septiembre, pero su voluntad es inequívoca: hay que sufrir hasta fin de mes, también paladear que apuesten por el Dépor.

El último que ha padecido estos embates y que ha tenido que tomar decisiones es David Mella. No está nada mal que, ante la posibilidad de poder irse, le llegue un refuerzo extra de fuera, al sentirse codiciado, y de dentro, al percibirse querido. Temen que se vaya. No ha sido un verano fácil para él. Ya no habían sido sencillos los meses previos con una reconversión a la que le obligó Gilsanz y con la que nunca se sintió del todo cómodo. Pero es que ahora, además, le ha llegado la competencia de un Luismi Cruz de altísimo nivel, que no para de acaparar focos. Esa rivalidad directa por un puesto elevará al equipo, le medirá y le hará crecer. Mella arrancó la liga como suplente y vive una situación novedosa en su carrera. No deja de ser ahora mismo el patito feo de esa fantástica línea de enganches, seguro que de manera injusta, pero la sensación está ahí. Hay empujones que vienen de Arabia o de la grada de Riazor que nunca sobran, aunque nada vaya a cambiar en su día a día. Hoy se levantará a entrenarse y a volver a pelear por un puesto.

Entretanto, el Dépor recoloca piezas y espera deseoso que la llegada de septiembre le traiga un delantero, su arranque en Granada es toda una declaración de intenciones. Hace un año empezó la liga perdiendo en casa frente al Oviedo. No tiene nada que ver cómo se presentó ese día a la cita a cómo llegó el sábado al partido del Nuevo Los Cármenes. Ascender es cuestión de fútbol, de mensajes, de creérselo, de ser un equipo, de resistir y de salir de la categoría equivocada cuando tus joyas quieren crecer contigo. Ahí están el Dépor y el deportivismo empujando.