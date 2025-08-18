Opinión
amador menéndez
Desfile de hormigas
Las hormigas recorren el camino que une sus nidos con las fuentes de alimento. La supervivencia de toda la colonia depende de que estos trayectos sean rápidos y eficaces. Una vez descubierta una fuente de comida, el número de hormigas que se dirige hacia ella aumenta, lo que permite transportar más recursos. Sin embargo, existe un punto en el que esta concentración provoca el efecto contrario: la ruta se congestiona y el avance se vuelve más lento.
Para evitarlo, antes de que la vía esté saturada, las hormigas optan por abrir y seguir caminos alternativos. Este comportamiento ha despertado el interés de la comunidad científica, que busca imitarlo en el diseño de algoritmos capaces de calcular, en tiempo real, la ruta más conveniente en nuestros desplazamientos.
