Opinión | El trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

No hay como hablar

Urgencias de un hospital.

Urgencias de un hospital. / EP

Me desperté ayer con una neuralgia que desapareció espontáneamente a las dos horas. ¿Se había ido a otro cuerpo? No lo sé. Me pregunto si hay en el mundo una cantidad de neuralgia equis que se reparte (injustamente a todas luces) entre la población mundial, pero que ni crece ni decrece. Pasa lo mismo con el sufrimiento mental, que va de cabeza en cabeza, de conciencia en conciencia, sin que sepamos con qué criterio se raciona. No hay un Dios, supongo, que se levante cada día y haga un prorrateo.

-A Fulano de Tal, dadle un kilo y medio de trastorno de ansiedad y a Mengano de Cual dos kilos de delirio de persecución.

Yo me he levantado hoy con delirio de persecución, pero en el bar donde desayuno he tropezado con un vecino que tenía trastorno de ansiedad.

-Y se me han acabado los ansiolíticos -me ha dicho-. ¿No tendrás tú alguno de sobra? Mi médico está de vacaciones y se me ha perdido la receta que me dejó hecha antes de irse.

Después de negarle mezquinamente una pastilla, hemos hablado del dolor de muelas, preguntándonos cuánta gente habría salido hoy de la cama con dolor de muelas a lo largo y ancho del mundo.

-Mucha gente -ha asegurado mi vecino-. Calcula que el 2% de la población mundial, aunque el reparto es muy irregular. En La India, por ejemplo, hay más dolores de muelas que en EEUU.

-¿Y cuántos australianos estarán ahora mismo yendo a urgencias por una piedra en el riñón?

-Imagínate, con el tamaño de Australia... Abundan allí las piedras del riñón, aunque en unos riñones se dan más que en otros.

-¿Y a cuánta gente le diagnosticarán hoy una enfermedad mortal? -he insistido.

-A mucha también. Yo a veces, después de desayunar, me voy a las urgencias de un hospital y allí ves de todo. Si quieres nos acercamos un momento.

-Hoy no puedo -le he dicho-, pero quedamos para otro día.

Y así, con esta breve plática a él se la ha pasado un poco la ansiedad y a mí el delirio de persecución.

No hay como hablar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
  2. El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
  3. Inditex ya otea el selecto club europeo de empresas que facturan más de 40.000 millones y ganan más de 6.000
  4. Uno a uno del Deportivo ante el Granada, las notas: Luismi Cruz, el mejor
  5. Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos
  6. Incendios en Galicia: La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
  7. Una podológa gallega, contundente con llevar crocs en verano: «Lo ideal es que no las utilices»
  8. Una exhibición que exige fichajes en el Deportivo

Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque

Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Controlado un fuego forestal que comenzó de madrugada en el Monte Costa de Culleredo

Controlado un fuego forestal que comenzó de madrugada en el Monte Costa de Culleredo

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos"

Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos"

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

Proponen para sanción a cuatro personas por infracciones con riesgo de incendio en la provincia de A Coruña este fin de semana

Proponen para sanción a cuatro personas por infracciones con riesgo de incendio en la provincia de A Coruña este fin de semana
Tracking Pixel Contents