Perder el bosque de la infancia

Como tantos, me he convertido en un urbanita por obligación, pero he vivido muchos años, y toda mi infancia, en el entorno rural, y comprendo muy bien la angustia de los que allí viven ahora y de los que luchan contra el fuego. Lo que no comprendo tanto es cómo ha crecido en esos mismos lugares la oposición al conocimiento científico, es decir, el negacionismo climático, por más que la sensación de desvalimiento y de abandono de esos territorios contribuya a que prenda otro fuego, el de la gran frustración y la discordia.

Como siempre digo, algo se está haciendo mal a la hora de transmitir la realidad de lo que pasa, algo se hace muy mal a lo hora de explicar la verdad a la población. Y algo (o mucho) falta en las estrategias de prevención. Además, la izquierda se está dejando comer la tostada, actuando con excesiva parsimonia, incapaz, a lo que se ve, de articular relatos alternativos que desvelen el tamaño de no pocos bulos, ahogada por la tormenta de demagogia y de desinformación que también está asolando este país.

Ya está bien de escuchar afirmaciones sin fundamento científico. Estamos en el siglo XXI y la población debe recibir suficiente información alternativa para combatir las dañinas oleadas de bulos que están envenenando esta sociedad y, lo que es peor, que pueden poner en peligro nuestra convivencia. La democracia es garantista. Y me parece muy bien. No debe dejarse llevar por el espíritu punitivo, tan propio de políticos incapaces y autoritarios. Y me parece muy bien. Pero tampoco puede cruzarse de brazos ante los relatos que siembran el odio. Porque esa es otra forma de piromanía.

No ayuda el ambiente global, con el personaje que habita la Casa Blanca, y que disemina su influencia política que no pocos incautos compran. Y con otros personajes, en su terrible estela. Como no ayuda el clima ante el fuego. Estamos en un momento difícil, preñado de neofascismos, digámoslo claro.

Preñado de alteraciones de la convivencia, negacionismos pueriles que por lo visto algunos aceptan con extraño entusiasmo, incluso en esta Europa que siempre creímos culta y educada. Hay una organizada expansión de ideas atroces en este mundo, utilizando, sobre todo, los medios que hoy permite la tecnología. Y, como sucede con los fuegos, no sólo hacen falta medios para detenerla. Hace falta mucha acción democrática. Hace falta prevención. No creo que todo el mundo haya enloquecido de pronto, ni que esté dispuesto a unirse al club de los necios, por mucho que cada vez parezca más nutrido.

Han muerto al menos cuatro personas en estos incendios. Tres en León, una en Madrid. Y, ante su heroísmo, quería subrayar que no es bueno que necesitemos héroes. Aunque se reconozcan. Aunque merezcan homenajes. Más que héroes, más que un mundo rural que se vea obligado a la épica, necesitamos planes y esos planes ya no pueden ser los habituales. La realidad es ya muy diferente.

Hablamos de llamas de muchos metros de altura y de frentes de fuego que a veces llegan a los cien kilómetros. El patrimonio vegetal de Galicia (y de toda España) es impresionante. Su destrucción implica un gravísimo deterioro para este país. No sólo económico, o paisajístico. También emocional.

Esta gente, que ya sabe que el tiempo es otro, que la amenaza es ya inmensa, lucha por sus casas, pero también por los bosques de la infancia. Por el horizonte en el que nacieron. Algunos creen que morirán antes de que esa belleza vuelva a estar ante sus ojos. Nunca más, me gustaría decir también ahora. Nunca más este triste sudario de ceniza.