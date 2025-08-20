Fuegos y coherencia

¿Qué tal están? Agosto llega en estos días a sus dos primeros tercios, pero lo que ha estado entre nosotros le ha servido para producir un importante nivel de destrucción en nuestro entorno. 492 incendios, más de 62.000 hectáreas quemadas según fuentes oficiales y bastante más desde otros foros, 9 grandes fuegos aún descontrolados... Todo lo que vemos bajo la espesa capa de ceniza que tapiza el diez por ciento de la superficie de la provincia de Ourense mete mucho miedo. Se han perdido espacios de incalculable valor ecológico, medioambiental y sentimental, como el bosque de Ridimoas en O Ribeiro o buena parte del enclave único que constituye la mágica y telúrica Pena Trevinca. Decenas de casas han sido tragadas por el fuego, que redujo así a la nada las historias, los anhelos, el patrimonio y el futuro de sus moradores. Y no olvidemos que, a la hora de redactar esta crónica, tres brigadistas siguen ingresados en el Chuac, uno de ellos muy grave. Una nómina de afectados físicamente que hay que ampliar, al menos y a la hora de cerrar este texto, con otras tres personas más con quemaduras de menor entidad, tres personas con traumatismos, dos personas con problemas respiratorios y otras cuatro con problemas de ansiedad. Y seguro que hay —y habrá— mucho más aún.

El menoscabo ecológico para Galicia sucedido en este mes no se puede cuantificar con cifras. Y eso no significa algo que le afecte sólo a unos pocos, o a los legítimos propietarios de las tierras quemadas. Hablar de este mazazo, que será sin duda mayor al existir fuegos que siguen avanzando descontrolados y sin visos de poder finiquitarlos, es un problema claramente colectivo, con derivadas en todos los órdenes. Desde la calidad del aire, que en algunos contextos y momentos se ha podido definir como altamente tóxico, hasta el impacto en la capacidad de regeneración de la tierra, en la que se darán a posteriori fenómenos como la lixiviación generalizada y posterior podsolización de parte del terreno antes fértil. Lo que hemos perdido en estos días no se cuantifica con esas estampitas propias de las personas llamadas «dinero». No es un tema pecuniario, crematístico, no. Estamos hablando de una pérdida brutal en términos de lo que le afecta y le importa a la Naturaleza. Mucho más grave que cualquiera de nuestras particulares y peculiares cuitas como humanos.

Galicia ha sido planteada desde hace décadas como un lienzo en blanco donde se instala yesca en estado puro para mantener la voracidad transformadora de la industria de la pasta de papel, que en estos últimos tiempos vivía tiempos de expansión y formulación de nuevos e inquietantes proyectos, que proyectarían tal necesidad a niveles antes inéditos. Y las armas, cuando se cargan, terminan disparándose. Y es que, al margen de que efectivamente hemos estado —y seguimos estando— ante una situación de riesgo extremo por el calor y la extrema sequedad, en tal contexto arde mucho más un continuo de madera de especies pirófitas, que han desarrollado adaptaciones que les permiten resistir, beneficiarse o incluso depender de los incendios forestales. Y esa es Galicia, con enormes extensiones de eucaliptos y de pinos, especialmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra... Alguien argumentará que, en este caso, mucho de lo que ha ardido es bosque autóctono, y en particular fragas y otros conjuntos no pirófitos, especialmente en Ourense. Pero esto tiene que ver con la muy escasa humedad y seguramente por la iniciación de los fuegos en otras zonas, presuntamente muchas veces provocados, y extendiéndose estos después de forma explosiva.

Así las cosas, en esta triste película me falta un poco de coherencia, ¿saben? Y, ¿por qué? Pues porque tal luctuosa realidad convive con un dolce far niente que, por lo que se ve, está a otra cosa... A una continuación de todo tipo de eventos y fiestas muy cerca del núcleo mismo de la desolación, por ejemplo, siendo noticia la suspensión de algunos de dichos eventos en el mismo epicentro del horror, en vez de una apuesta más decidida por ir mucho más lejos. Algo que supone un mucho mayor contrasentido aún cuando muchos de tales festejos incluyen propuestas pirotécnicas en zonas sensibles, con el consiguiente riesgo de nuevos incendios añadidos, mucho más allá de aspectos como la empatía o la antedicha coherencia...

¿Es el ser humano capaz de mirar sistemáticamente para otro lado cuando a su lado se escenifica la barbarie? El pasado y el presente ya nos han dado pistas de que sí. Desde mi punto de vista, sin embargo, el desastre sin paliativos que está ocurriendo este agosto en Galicia nos tiene que dar para pensar en dos cosas: la primera, precisamente, en el valor simbólico y práctico de pensar mucho más en colectivo, suspendiendo el jolgorio en su conjunto, a nivel de Galicia, cuando pintan bastos de forma especialmente notoria y sobredimensionada. Y, la segunda, entender que un rural sano no puede estar basado en un monocultivo de pirófitas, y sí mucho más diversificado, con usos mucho más tradicionales del rural y teniendo así la capacidad de fijar más población, con apuestas de mayor valor en plazos más amplios. Cualquier crisis tiene la oportunidad de convertirse en un agente de cambio, por doloroso que sea esto. Y ahora es la oportunidad para empezar a pensar Galicia de otra manera, a partir de un punto de inflexión en el que, miren por donde, yo suspendería todo lo festivo como forma de concentrar recursos y como icono de lo que podríamos querer ser en un futuro. Y es que el Estado en todos sus formatos, amigos y amigas, no lo hemos creado para entretener a propios y a visitantes, sino para resolver problemas. Y ahora, queridos y queridas, estos son muchos y muy dolorosos. ¿No?