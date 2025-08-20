El turismo y los incendios

Los incendios no son solo un problema medioambiental, sino una herida profunda en la marca de un país. Afectan especialmente a la industria turística, y por ende a la principal fuente de los recursos que puedan destinarse a recuperar zonas afectadas.

El impacto visual y psicológico de los incendios en la percepción internacional de España es innegable. La Marca España, otrora sinónimo de sol y playa, se enfrenta a una nueva realidad, que cuestiona la seguridad de los viajeros y el bienestar durante sus estancias. Esto se manifiesta en varios frentes.

La seguridad física: la calidad del aire, las alertas por humo y ceniza.

La conectividad: el cierre de carreteras, la suspensión de trenes y la falta de alternativas.

Las economías locales: las noticias de incendios provocan un efecto disuasorio. Esto afecta de manera singular al turismo rural y a los esfuerzos por llenar la España vaciada, o a los propios caminos de Santiago.

La respuesta de las administraciones, la descoordinación y la percepción de ineficacia por parte de determinadas decisiones políticas, así como la batalla por el relato entre los gobiernos autonómicos y el central, también contribuyen a destruir la buena percepción del conjunto de la nación ante el viajero. Por añadidura, muchas zonas turísticas pierden su atractivo primario debido a la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la desfiguración de paisajes naturales.

Una estrategia para el turismo español en una circunstancia catastrófica, grave y reiterada, ha de pasar por la resiliencia. Esto exige atender a la seguridad, garantizando al turista que su destino no ofrece incertidumbres provocadas por cualquier eventualidad. Esto incluye afianzar la capacidad de una respuesta coordinada ante cualquier emergencia, con protocolos claros de evacuación y asistencia.

En este orden, la conectividad adquiere gran relevancia. Las vías de transporte, aeropuertos y estaciones de tren deben de tener capacidad de adaptación y contar con planes alternativos en caso de alteraciones.

Una reiterada reivindicación sectorial, la desestacionalización, adquiere ahora también un relieve principal. La lucha contra la masificación en verano es clave. Fomentar el turismo en primavera y otoño, e incluso en invierno con la nieve o la Navidad, distribuiría el flujo de visitantes, reduciría la presión en la época de mayor riesgo de incendios y permitiría adaptar la oferta turística a la realidad del cambio climático. Hay otros factores que abordar, pero no caben todos en un artículo coyuntural.

Los incendios no son una fatalidad, sino el reflejo de una gestión y una conciencia. La Marca España, para sobrevivir, debe pasar de la retórica a la acción, siguiendo ejemplos que demuestran que es posible actuar con eficacia y de forma solidaria, ofreciendo la seguridad que los usuarios de la primera industria demandan. La única forma de que el humo no opaque la luz de nuestro país es actuar con seriedad con nuestro propio territorio. En nuestra capacidad está ayudar a las víctimas del presente, y elegir nuestro mejor destino para el futuro inmediato. Todo bajo el sol, implacable.