Avería definitiva del clima

Nos habíamos acostumbrado a la cadencia de sustitución de unas estaciones meteorológicas por otras que iban empujando suavemente a las precedentes como primer efecto beneficioso.

Las estaciones eran cuatro desde tiempo inmemorial y cualquier sociedad humana medianamente civilizada aprovechaba la lenta evolución de la naturaleza para marcar en su calendario las fechas de sus celebraciones principales, fueran estas políticas, religiosas, o de cualquier otra índole.

Los festejos solían rematarse con un banquete, ya que comer, y cuanto más mejor, era el objetivo vital preferente de aquella tropa. Este sistema funcionó, mal que bien, durante millones de años (sí, han leído ustedes bien, «durante millones de años»), un tiempo durante el cual la pelota cósmica sobre la que viajamos sufrió varias glaciaciones y cambios climáticos, y fue transitada por unos bichos horribles llamados dinosaurios que, al parecer, se extinguieron tras el choque de la pelota antes aludida contra otra pelota, tal y como se hace en el juego del billar.

Todavía un poco atontada por el violentísimo choque que supuso la extinción de los horrendos dinosaurios, (por cierto, ¿a qué mente perversa se le puede haber ocurrido convertir en juguetes de plástico para la infancia a tan desagradables figuritas del pasado remoto?), la naturaleza hizo su trabajo de siempre y empezó a poner las condiciones necesarias para la aparición en escena de los homínidos, tras otro lentísimo proceso evolutivo. Ponerle fecha a ese acontecimiento entretiene a paleontólogos, biólogos y antropólogos, y al resto de personal científico que trabaja en el descubrimiento de nuestro pasado al objeto de averiguar si hay en él elementos que esclarezcan nuestro futuro.

Ahora mismo, por ejemplo, nos resultaría de especial interés averiguar la secular relación de los homínidos con el fuego que causa trágicos incendios en el mundo. Concretamente, en España se ha dado el fenómeno curioso de que los incendios se hayan producido por algunas palabras ofensivas que salen de la boca ardiente y maleducada de la clase política y de los tertulianos de las mil y una tertulias. Los científicos llevan años avisando de la inminencia de la catástrofe y de la necesidad de reformar el capitalismo antes de que se vuelva todavía más agresivo.

Definitivamente, tal parece que se haya estropeado el termostato que contribuía a mantener tolerables los márgenes de habitabilidad de los amontonamientos urbanos (ciudades) cada vez más gigantescos, cada vez más demandantes de recursos no básicos.

