El fútbol finiquita el verano

Con medio país en llamas y la gente de vacaciones ha comenzado la Liga que simboliza el cambio de temporada: así en el clima como en el estadio. Cierto es que el verano astronómico no termina hasta el 22 de setiembre y el meteorológico el 30 de agosto, pero esos son calendarios de la ciencia que no vienen al caso.

Los de Pontevedra, que en general son más pragmáticos, sitúan a mediados de este mes el final del estío. Después de la Peregrina, el invierno está ya encima, dicen los pontevedreses en alusión a sus fiestas, que acaban más o menos al mismo tiempo que empieza su curso la Liga.

Muchos veraneantes siguen aún en las playas, pero cumple tener en cuenta que este es un año inusual en lo que toca al clima. Incluso los que desdeñan la idea del calentamiento global deberán admitir que llevamos semanas bajo olas ininterrumpidas de calor. Por no hablar de la lluvia que ha estado extrañamente ausente hasta en Galicia. No obstante, el fútbol sigue gobernando los calendarios. De no ser por la epidemia de incendios forestales, ya habría cambiado el habitual tema de conversación —que es la política— para dejar paso a los goles. No es de extrañar, dada la trascendental influencia del balón sobre la estabilidad del país.

Dice la Constitución que el rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado: y así será si tan alta ley lo establece. En la práctica, sin embargo, esa función corresponde mayormente al balompié.

El fútbol ejerce en España el papel de garante de la unión de sus diecisiete reinos autónomos, lo que probablemente le valiese la declaración de actividad de «interés general», que es tanto como decir nacional. Fue un gobierno de Aznar el que así lo decidió en una ley de 1997, pero podría haber sido cualquier otro.

La Liga que siguen con imparcial devoción los nacionalistas, los unionistas, los de izquierdas y los de derechas es la verdadera columna vertebral del Estado.

No siempre tuvo ese reconocimiento, desde luego. En los primeros años de la transición, algunos progresistas de la vieja guardia sostenían que el fútbol había sustituido a la religión como opio del pueblo, parafraseando la célebre frase de Marx.

Esos son ya tiempos pasados. A lo sumo se identifica arbitrariamente al Barça con la izquierda y al Madrid con la derecha, pero son pocos los que reniegan del balompié propiamente dicho. El balón no entiende de ideologías.

A los españoles se les puede tocar el sueldo, la pensión, el precio de la vivienda y hasta las narices sin mayores consecuencias para el orden público. Cosa muy distinta sería que un hipotético cambio constitucional amenazase el clásico Barça-Madrid o la participación del Athletic Club en la competición. Todo tiene un límite.

De ahí que los aficionados acepten sin rechistar que sus impuestos sufraguen los pufos de los clubes con Hacienda y la Seguridad Social cada vez que sus presidentes se exceden en los fichajes.

La Liga, que está por encima de esas menudencias, acaba de decretar un año más el final del verano. Ni el cambio climático puede con el fútbol, por lo que se ve.

