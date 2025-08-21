La prueba de balas

Todos tenemos días tontos en los que podemos hacer cosas que en condiciones normales no haríamos. Y más, si hace un calor infernal que no perdona ni siquiera a los negacionistas. Por ejemplo, sentarse delante de una pantalla con la lengua fuera y pararse a ver alguna de esas peliculitas con las que los canales (gratuitos o de pago) rellenan programación de cualquiera manera, y que se alimentan de ensaladas de tiros aliñadas con sangre. No me afectan las que son directamente basura audiovisual con repartos de serie Z, pero me decepciona ver a algunas estrellas de Hollywood de caspa caída que traicionan los mensajes de paz, concordia y armonía que luego expresan en sus declaraciones públicas protagonizando masacres brutales. No voy a dar nombres porque todos conocemos a esos astros mí(s)ticos que hablan de su fe religiosa como una seña de identidad irrenunciable, pero que luego aceptan los cheques para protagonizar películas en las que se dedican a tirotear, desmembrar, torturar y ejecutar a unos malvados ridículos que se abalanzan sobre su enemigo con vocación suicida, sin acertar ni una sola vez (vaya sicarios patéticos que no le darían ni a un árbol a cinco metros de distancia) y que, por si acaso no mueren al primer disparo, reciben el tiro de gracia a quemarropa. A ser posible, con una gracieta a modo de epitafio.

Hay sagas de justicieros desde siempre (el wéstern y el género negro dieron muchas obras maestras ) pero no fue hasta hace unos lustros cuando el subgénero degeneró en un espanto de violencia estilizada para satisfacer las demandas de un público que ya no exige una venganza más o menos discreta sino que espera revanchas cada vez más sangrientas y multitudinarias en manos de actores que (en algunos casos) demostraron ser buenos sin necesidad de vaciar cargadores o abrir cabezas a hachazos. Lo que menos importa es lo que hicieron los villanos, la audiencia que disfruta con esos circos horrendos (por buena que sea la fotografía, por vistosas que sean las acrobacias) solo quiere que la pantalla chorree sangre a borbotones.

