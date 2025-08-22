Opinión
Blindajes bioinspirados
Aunque tanto la concha del abalón como la tiza están compuestas básicamente por el mismo material —la calcita—, sus propiedades mecánicas no podrían ser más diferentes.
Mientras que la tiza es frágil, la concha del abalón posee una resistencia tres mil veces superior. Esta enorme diferencia no se debe al material en sí, sino a la manera en que este mineral se organiza a nivel microscópico.
Los océanos, además de albergar una biodiversidad asombrosa, han sido desde siempre una fuente de ideas para la ciencia y la tecnología. Muchas de sus criaturas han sobrevivido millones de años gracias a adaptaciones notables que hoy inspiran a ingenieros y científicos.
Diferentes investigadores estudian en detalle la estructura de la concha del abalón para diseñar chalecos antibalas más resistentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- Los 'mejores percebes del mundo' están en este restaurante de un pequeño pueblo gallego: a 1 hora de A Coruña
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Lucas, Pablo Martínez y Hugo Rama, la vida después del Deportivo
- De alumna a maestra churrera en A Coruña
- El Deportivo se interesa en Samuele Mulattieri, delantero italiano del Sassuolo
- El plan del Deportivo para el cierre del mercado de fichajes: ante todo, un delantero diferencial
- El Deportivo rechaza 30 millones más cinco en variables del Sporting por Yeremay