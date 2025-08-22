Blindajes bioinspirados

Aunque tanto la concha del abalón como la tiza están compuestas básicamente por el mismo material —la calcita—, sus propiedades mecánicas no podrían ser más diferentes.

Mientras que la tiza es frágil, la concha del abalón posee una resistencia tres mil veces superior. Esta enorme diferencia no se debe al material en sí, sino a la manera en que este mineral se organiza a nivel microscópico.

Los océanos, además de albergar una biodiversidad asombrosa, han sido desde siempre una fuente de ideas para la ciencia y la tecnología. Muchas de sus criaturas han sobrevivido millones de años gracias a adaptaciones notables que hoy inspiran a ingenieros y científicos.

Diferentes investigadores estudian en detalle la estructura de la concha del abalón para diseñar chalecos antibalas más resistentes.

