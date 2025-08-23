Del paraíso... y del infierno

Sucedió en una pequeña villa costera, en un lugar mágico a muchos kilómetros de aquí. Allí, una terraza maravillosa se erigía frente a la montaña, el blanco de las pocas edificaciones y el mar. Se trataba de un restaurante mágico, en un entorno volcánico muy erosionado bellísimo, donde propuestas como el ajoblanco, la ensalada de xató con su salsa romesco, la escalivada o un sencillo lomo de corvina eran, directamente, oro puro. Una terraza pequeña y con mucha personalidad, donde los azules y los blancos se fundían con el paisaje y con una decoración sobria y precisa, algunos toques de luz y mucha paz.

En esta ocasión había solamente cuatro mesas ocupadas, de las cinco que en total tenía el local. Y es que hablamos de uno de esos lugares que a la ambición por facturar anteponen el amor por las cosas bien hechas, traducidas en este caso no solamente en gastronomía bien cuidada, sino en mimo en los detalles y en un natural sentido de resolver de forma exquisita el servicio de cada día, como si fuese el primero y el último. De las cuatro, tres eran únicamente de dos personas ese día. Tres parejas, claramente. Chico, chica. Chico, chica. Y chico, chico para la del cronista, sencilla pero elegantemente vestida con mantel de hilo y un desfile de platos, vasos y cubiertos que completaban la armonía del local. Pensándolo bien, ese lugar ya les había cautivado aquella lejana primera vez que habían estado allí, años antes. Y, cada vez que los hados del destino se concatenaban para que se produjese el milagro, había que resucitarlo en forma de cena. Todo bellísimo.

Pero aquella noche no... La mesa restante estaba al servicio de un grupo de cinco o seis personas. Una de ellas, especialmente, hablaba por los codos. Pero no solo para los comensales que la acompañaban, sino para el conjunto de toda la terraza y, muy probablemente, para las de enfrente, o para la calle entera. Todo era histeria, al límite. Todo era máxima intensidad. Cada anécdota, y les juro que hubo muchas, diferentes y concatenadas segundo a segundo, iba acompañada de una ensalada de onomatopeyas, subidas y bajadas en tono y volumen, y hasta movimientos suaves o bruscos en la silla. Los demás ni por asomo eran iguales, aunque otra de las comensales le reía las gracias de tal manera, con una risa tan potente y marcada, que terminaba de envolver todo el lugar. Y hasta parecía que el Universo...

Horrible. Horroroso. Lo que pudieron ser tres cenas románticas más, como había acontecido tantas veces en aquel lugar con un silencio misterioso y sublime, se tornó en tortura. El cronista les podría contar cada detalle de su conversación, porque aunque quisiese desconectar de la misma no hubiese podido. Todos los improperios, los retratos sazonados de inquina de sus compañeros de oficina, las ambiciones frustradas o no y un vocabulario trufado de imprecación malsonante, que pretendía ser fresco pero que sonaba casposo y poco edificante. Y que podía ser apropiado o no en aquel foro reducido en el que la parlante se encontraba, ¡ellos verán!, pero desde luego no para un «disfrute» impuesto al resto de los comensales. Un calvario.

Cuando se fueron, a los propios conductores de la magia de tal lugar se les veía un tanto azorados. Explicaron que a la zona y al propio local va ahora más gente, pero no igual. Que hay más ruido. Y es verdad porque este, que se palpó de forma literal durante aquella cena salpicada de monólogo supuestamente íntimo a volumen infernal, se percibe también en algunos comportamientos en la carretera, en aquellos con perro y caca del mismo tratada de forma no conveniente en el medio de una cala sublime, salobre y bella o en mil y un detalles más...

Lo de aquella velada fue un buen ejemplo de lo que nunca se debe hacer en un espacio compartido. Y es que, como el cronista le comentaba luego a la propietaria del local, quizá en una cervecería atiborrada tal comportamiento hubiera pasado desapercibido. Pero hay lugares que, por sus características, invitan a lo íntimo, a lo suave y a cultivar una atmósfera de respeto, y ahí hay que saber estar. Ese es el ambiente deseado por quien lo propone, por quien lo aprecia y debe ser tenido en cuenta por quien acuda al mismo. Y es que ni la música suave ni la iluminación tenue ni la magia hicieron ver a la causante todo lo que se estaba perdiendo ni lo que hacía perder a los demás. Fue todo pura ametralladora de palabras, grititos, bufidos y gestos durante dos horas eternas y no mágicas, en medio de la serena noche así lastimada.

La frontera entre el paraíso y el infierno es tenue. Tiene que ver con las actitudes de cada cual, que pueden transformar el primero en el segundo en un tiempo escaso. Y precisamente cuando las actitudes no aportan ni cuidan, solamente imponen y marcan terreno porque sí, de forma a veces despiadada y siempre poco empática, se pueden tornar en maldad. Y ya saben que esta no tiene cuernos y rabo, sino que es mucho más sutil. Y se ejerce con actos como una verborrea desmedida en una noche de verano en un lugar donde nunca se le hubiese esperado...