Investigar, tamén para ensinar mellor
A quen insiste en que a función esencial da universidade é a docencia, considerando a investigación como unha tarefa secundaria, convén lembrarlles que a universidade ten unha moi nobre e única misión: mellorar permanentemente a sociedade a través do coñecemento. Esa misión articúlase mediante múltiples responsabilidades solidarias. O ensino superior e a investigación non poden concibirse como compartimentos estancos. Tampouco esta última e a transferencia dos seus resultados, poñamos por caso.
Nun podcast recente sobre intelixencia artificial —da serie “Mentes singulares”, producido polo CiTIUS—, no que tiven o pracer de conversar co filósofo Daniel Innerarity e co arcebispo de Compostela, Francisco José Prieto, Innerarity comentaba que cando comezou a ensinar na Universidade do País Vasco dedicaba aproximadamente o 80 % do tempo a transmitir información ao seu estudantado e só o 20 % a interpretala. Hoxe, dixo, é xusto ao revés. Pois ben, para poder interpretar con criterio é fundamental posuír un coñecemento que vaia máis aló do estudo e que se sustente na investigación propia. Canto máis se move un na fronteira do coñecemento e do desenvolvemento tecnolóxico, maior é o valor que pode achegar, tanto á información que transmite como á que o seu estudantado obtén por si mesmos.
E isto lévame ao punto clave: a investigación, ademais do seu valor intrínseco, é moi importante para realizar un labor docente de maior calidade. Por exemplo, podemos explicar ao estudantado os fundamentos da intelixencia artificial xerativa porque investigamos nela e a aplicamos. Doutro xeito sería difícil facelo con rigor e profundidade.
Ademais, é cada vez máis habitual que os mellores centros de investigación actúen como promotores ou catalizadores de graos e posgraos estreitamente vinculados ás súas liñas de investigación. Trátase dunha oferta docente que responde ás novas demandas ou oportunidades da sociedade. O CiTIUS -Centro de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, do que son director- é un centro especializado en intelixencia artificial e que integra tamén liñas de investigación clave para a investigación e o desenvolvemento das tecnoloxías intelixentes, como a computación de altas prestacións -sen unha gran capacidade de cálculo non hai intelixencia- e o deseño microelectrónico -vivimos nun mundo de máquinas intelixentes e os dispositivos incorporan cada vez máis esa intelixencia en si mesmos: robots, dispositivos de vestir ou móbiles, e fano a través de chips intelixentes-.
A sólida traxectoria investigadora do CiTIUS e a súa crecente proxección nacional e internacional non só o converteron nun referente europeo en IA, senón tamén nun xerador de propostas docentes de alta demanda e calidade. De feito, na súa traxectoria recente o centro impulsou dúas titulacións: o grao en Robótica, que se imparte no campus de Lugo, e o grao en Intelixencia Artificial, que se ofrece como titulación conxunta nas tres universidades públicas de Galicia. Creo que non me equivoco se digo que sen a existencia do CiTIUS Galicia non contaría hoxe con estes graos na súa oferta docente.
Unha universidade que investiga pode ensinar o futuro, non só o pasado.
