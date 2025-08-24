El reto de la vivienda

Construcción de vivienda pública en Xuxán / Germán Barreiros / Roller Agencia

Acceder a una vivienda constituye uno de los principales problemas para la sociedad actual, a tenor de las encuestas del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), si bien en estos días la mente de todos se centra en el horror de la ola de incendios que ya se ha convertido en la más devastadora de la historia de Galicia.

Los alquileres en A Coruña están disparados, batiendo récord tras récord, situándose en la actualidad en una media de 731 euros al mes, la cifra más alta de Galicia y un aspecto que el Concello quiere atajar mediante la declaración de la ciudad como zona tensionada.

Uno de los argumentos utilizados para explicar esta escalada pasa por la falta de oferta en una urbe tan especial como la coruñesa, limitada por su condición peninsular y las escasas zonas de desarrollo urbanístico que le quedan.

Aun así, los actuales proyectos en marcha o que se están gestando ofrecen la oportunidad de inyectar alrededor de 12.000 viviendas en el mercado, lo que supondría aproximadamente elevar en un 12% el número de hogares, con el paulatino incremento en Xuxán, el ‘megabarrio’ de Monte Mero –incorporará algo más de 4.000 pisos–, Visma o As Percebeiras.

Su impacto sobre el mercado inmobiliario debería ser la prueba del algodón para concluir si esa supuesta falta de oferta es la causante de la espiral inflacionista del precio de un hogar, sea en la modalidad de alquiler, sea en la de compra, con promociones en la ciudad que cuestan 220.000 euros sin impuestos por minipisos de 45 metros cuadrados.

En el caso de los arrendamientos, un dato comparativo permite percibir la dimensión de su incremento. En la mayoría de barrios de la ciudad, los precios superan ya el coste medio en el distrito 15004, el más caro de la ciudad, que se pagaban en 2021.

Desde LA OPINIÓN A CORUÑA hemos llamado la atención en varias ocasiones sobre la necesidad de abordar este problema, que limita la emancipación de jóvenes y precariza la vida de miles de trabajadores que, pese a levantarse cada día para ir a su puesto, perciben que apenas llegan a fin de mes, principalmente por el peso del gasto en vivienda. Vivir solo resulta casi una quimera para quienes poseen los salarios más bajos, caso de los más jóvenes que comienzan en el mercado laboral, pero también de muchos más con décadas de experiencia laboral.

La Xunta ha planteado un gran impulso de las viviendas protegidas en la ciudad. Monte Mero es un gran ejemplo, con algo más de 4.000 pisos, de los que solo 771 serán libres y otros 3.254 tendrán carácter protegido. Este barrio supone una de las oportunidades de mejorar el acceso a la vivienda, si bien todavía se encuentra en fase embrionaria.

Su puesta en marcha también cambiará la movilidad y el aspecto de la ciudad. Prevé una gran isla central y la construcción de un gran parte de más de 90.000 metros cuadrados de superficie, aislando el tráfico al exterior de ese pulmón verde. Un vial también conectará Monte Mero con Xuxán y A Pasaxe, lo que pretende mejorar las conexiones en una ciudad que cuenta con varios proyectos en marcha que alterarán su fisonomía, como la reforma del puerto o la estación intermodal.

Evitar convertir ese barrio en un elemento aislado, como ha sucedido en cierta manera con Novo Mesoiro, constituye un reto, pero no tanto como tratar de impulsar medidas para facilitar el acceso a un hogar, una tarea urgente en esta ciudad.