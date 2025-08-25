Los meses locos de Yeremay

Hace unos meses salió Yeremay Hernández a la zona mixta de La Rosaleda y los cimientos de Riazor temblaron. No aseguraba su continuidad en el Deportivo, cuando la salida de Lucas estaba latente y el equipo no estaba muy lejos de la zona de la quema. El club se vio ante el abismo, aunque pronto logró convencerlo, que todo volviera a su cauce, que el canario no tuviese que vaciar la taquilla de Abegondo y que el grupo, con Gilsanz al mando, tirase para arriba. Mérito de gestión. Unas semanas más tarde, volvió a escuchársele ante los micrófonos. Y envió un segundo mensaje, subyacente, no menos importante. Fue la confesión de un joven de 22 años que estuvo un tiempo sin sentirse él mismo y que llegó a perder la alegría, también en su fútbol. Tanto ruido le tenía aturdido y desgastado. Quizás el Yeremay adolescente de 14 años, al que costaba tener continuidad personal, emocional y futbolística y que buscó refugio en A Coruña, habría estado más que orgulloso de cómo había madurado en los últimos tiempos, de todo lo construido para conseguir mantenerse estable cuando todo se movía a sus pies. Aun así, no llegaba, no era suficiente. Tampoco era fácil. «Pedí ayuda», dijo ese día en Riazor. Se había encomendado al psicólogo. Otro pequeño triunfo personal era haberlo normalizado y verbalizado. Ejemplo.

Es probable que ahora le esté costando también, aunque ya disponga de herramientas para afrontarlo. El murmullo es estruendo desde hace semanas, es ensordecedor. Y no para. Un día suena por Italia o Alemania, al siguiente se multiplica por Portugal. Él, en el medio de todo. El canario está ofreciendo una demostración de entereza que muy pocos pueden lucir a su edad y con su historia personal detrás. Pero es imposible que no afecte, que no raspe. «Necesitamos que termine, necesitamos dejar de loquearlo por todas partes. Para nadie es bueno que se hable tanto», zanjó Diego Villares con el aplomo que dan esas intervenciones suyas, escuetas, rotundas. Agotador para él y para todos. Los vestuarios del fútbol profesional no dejan de ser también vasos comunicantes. Entre las taquillas y de ahí al terreno de juego. Efecto contagio. Solo la llegada de septiembre dará unos meses de alivio.

Sus últimas semanas son la mejor demostración de lo que ha madurado, pero no le sobrará que llegue septiembre

Y es que ser jugador franquicia de un club histórico, de un campeón de Liga, ser el futbolista por el que rechazaron 35 millones de euros, no es solo recibir cariño y palmaditas en la espalda. El Deportivo, además, ha decidido que no negociará por ninguno de sus jugadores referencia, más si son canteranos. Es una apuesta tajante que también pretende ser un aviso al fútbol español y europeo cuando va camino de Primera División. El propio Yeremay no deja de ser un mensaje en sí mismo del Dépor que viene.

Todo ese ecosistema en torno al canario es exigencia, son expectativas, es más y más foco. También ruido. ¿Por qué negarlo? El club coruñés lo ha convertido en un jugador central de su proyecto, inevitable incluso si se atiende a sus redes sociales y a sus actos públicos. El último refuerzo fue sumarlo al grupo de capitanes junto a Villares, Escudero, Ximo y José Ángel. Ahora a la grada, sin que desaparezca la ilusión, el cariño, el agradecimiento por haber apostado por seguir en A Coruña, no le bastará con una versión menor de su 10. Siempre quiere más, pretende que los lleve a Primera División, lo que todos desean.

A esa inquietud vital, fomentada por ese zumbido que no desaparece, se suma al crecimiento personal del propio Yeremay como futbolista. Ya Óscar Gilsanz quiso dar pasos, en ese sentido, en la segunda vuelta de la pasada liga y Antonio Hidalgo, decidido, lleva todo el verano intentando crear un hábitat nuevo a su alrededor en el terreno de juego. La idea es acercarlo al área, centrarlo para que sea más dañino en zonas intermedias, para hacerle evolucionar como futbolista, un horizonte que no debe perder nunca porque no tiene siquiera 23 años.

Por ahora, la digestión al ruido del mercado, a esos nuevos cometidos en el terreno de juego no está siendo del todo fluida. Al final de la primera parte ante el Burgos se le vio incómodo en la banda buscando respuesta en diálogo con su entrenador, mientras le costaba despegarse de un partido gris, pegajoso, más allá de esa arrancada y la pelota al travesaño del minuto dos. Hay que sumar a todo este panorama que se ha convertido en el futbolista referencia de Segunda División y las vigilancias se multiplican, los marcajes dobles y triples se prodigan. Nadie lo pierde de vista ni un segundo. Los quince goles y cinco asistencias de la temporada son también otro listón a superar. Todo forma parte de ese aprendizaje que le espera. Dentro y fuera del campo, siendo una estrella de LaLiga.

Los ascensos en septiembre

A cualquiera le duele que se haya cortado, en cierta medida, esa ola de ilusión con el empate ante el Burgos y, sobre todo, con esa sensación de cierta impotencia que dio el equipo en algunas fases del partido. Tras el triunfo en Granada, haber retenido a Yeremay y ese gol de highlights, cualquier exhibición habría sido poca en el estreno en Riazor. El deportivismo quiere volar. No es justo, es la realidad. El punto pone al proyecto en los raíles de la realidad, esos que no siempre te llevan a toda velocidad hacia los ascensos en el mes de septiembre. El duelo confirmó, además, algunas pistas de lo que se vio en la primera parte de Granada hasta que el tanto de Mario Soriano ejerció su efecto cegador. El equipo aún debe ajustarse en la salida de balón, no saca réditos del fútbol directo y le cuesta encontrar a sus estrellas en zona ofensiva. Por ajustar. Nada de momento preocupante en un proyecto en construcción que, salvo con la genialidad de Hongla, parece sentirse seguro atrás. Un gol en dos partidos. No es más que la confirmación de que le queda mucho por remar y por pulir. Además ahora ya tiene las cartas prácticamente marcadas con la llegada de Mulattieri. ¿Le llegará con esos nueve fichajes a la espera de una posible guinda? Solo los meses venideros darán la respuesta y servirán también de termómetro para medir la maduración del proyecto Hidalgo.