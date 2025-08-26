Dragones y carabelas en la costa

Dragones de color azul y carabelas portuguesas que no son una cosa ni la otra han protagonizado este verano una invasión de las costas de España. La incursión fue más bien discreta y en general pasó inadvertida en medio de la oleada de incendios.

Los dos visitantes no invitados son en realidad medusas que provocan picazón con sus mordidas, como si fueran políticos. La carabela, más peligrosa y tóxica, actuó especialmente en Galicia; y el dragón azul se ha hecho notar sobre todo en las costas de Andalucía.

De dragones saben algo los gallegos, que celebran cada año en Redondela la victoria del pueblo sobre La Coca. Este era un dragón con cola de serpiente que se movía en el medio marino, aunque tal vez poseyese cualidades anfibias. De hecho, acudía a tierra para llevarse a las mozas del lugar, lo que provocó el lógico enfado de los lugareños, que finalmente le dieron matarile.

A falta de un monstruo como el del Lago Ness que trabaja durante el verano en Escocia, por aquí debemos conformarnos con carabelas y dragones que a lo sumo atraen al turismo de aventura.

Bien podríamos aprovechar a esos efectos de propaganda turística el tirón de la fauna de fábula de Galicia, tan extensa en los mares como en tierra firme.

No se conoce tanto como convendría, por ejemplo, la existencia de sirenas que en tiempos más felices mantenían tratos amorosos con los galaicos. De esos encuentros más o menos furtivos habrían surgido algunos linajes del país cuyos apellidos no hay por qué entregar ahora al chismorreo.

Álvaro Cunqueiro, de ineludible cita, llegó a ensayar un diccionario manual de bestias marinas, mucho más espantables que las módicas medusas que estos días acosan a los veraneantes de playa.

De ese catálogo esbozado forma parte, por ejemplo, el caracol de Andamán, animal gaseoso que tenía la fea costumbre de engullir un barco de un solo bocado para excretarlo después a tierra. No menos notable es el caso del charbiel, dotado del don de absorber inundaciones —como la del Diluvio— y expulsarlas por la cola en forma de vapor. No hará falta subrayar la utilidad de este pez para la resolución de ciertas catástrofes naturales.

Más conocido es el kraken, calamar de desaforadas proporciones que muchos marineros de Noruega aseguraban haber visto en sus navegaciones. En Vigo se le ha dedicado un monumento, aunque el homenajeado sea en realidad Julio Verne, que tanto escribió sobre la bestia en sus Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino.

Por ahí anduvo, en fin, el temible Leviatán, primitivo dragón de mar que arrojaba fuego por la boca y humo por las narices. Suele ocupar lugar de privilegio en los tratados de demonología.

Ninguna razón hay, vistos tales precedentes, para que cause alarma la invasión de dragones y carabelas que este año ha perturbado el buen orden del baño en las playas. El dragón del fuego, auténtico Leviatán de los bosques, les ha robado todos los telediarios.

