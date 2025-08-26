Un hombre de A Coruña se lanza al agua para rescatar un contenedor

El hombre rescatando el contenedor del mar / Cedida

Las personas que estaban en la tarde de este martes en la zona de la playa de San Amaro vivieron una imagen surrealista. Un hombre se lanzó al agua, como si fuera uno de los protagonistas de la serie Los vigilantes de la playa, para rescatar un contenedor. Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas de este martes, cuando el contenedor acababa en el agua, posiblemente arrastrado por las mareas vivas que se estaban produciendo.

Una persona que estaba en la zona no lo dudó y se lanzó al agua para rescatarlo. El hombre contó con la ayuda de otras cuatro o cinco personas que le ayudaron a sacarlo del mar. Los socorristas observaban con sorpresa la imagen, mientras que la gente que estaba en el lugar aplaudía a este héroe anónimo.