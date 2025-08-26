Opinión | Si no lo leo no lo creo
ANTÓN PERULEIRO
Un hombre de A Coruña se lanza al agua para rescatar un contenedor
Los hechos ocurrieron en la tarde del martes en la playa de San Amaro
Las personas que estaban en la tarde de este martes en la zona de la playa de San Amaro vivieron una imagen surrealista. Un hombre se lanzó al agua, como si fuera uno de los protagonistas de la serie Los vigilantes de la playa, para rescatar un contenedor. Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas de este martes, cuando el contenedor acababa en el agua, posiblemente arrastrado por las mareas vivas que se estaban produciendo.
Una persona que estaba en la zona no lo dudó y se lanzó al agua para rescatarlo. El hombre contó con la ayuda de otras cuatro o cinco personas que le ayudaron a sacarlo del mar. Los socorristas observaban con sorpresa la imagen, mientras que la gente que estaba en el lugar aplaudía a este héroe anónimo.
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Mulattieri, a un paso del Deportivo: Volará el lunes a A Coruña para cerrar su llegada
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia