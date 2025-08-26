Señales de Trump

Fiel a sí mismo, pasados unos meses de su vuelta a la cima del poder en el mundo, Trump no defrauda. Es intolerante con el que le contradice o discrepa, y pide su dimisión, si no está a su alcance destituirlo directamente. Persigue sin miramientos a los inmigrantes y a quienes los ayudan a zafarse del acoso. Despliega el ejército en la capital y avisa que lo instalará en Chicago y más ciudades para garantizar la seguridad. Ha enviado submarinos y buques de guerra a merodear las costas de Rusia y Venezuela con la intención, al menos, de exhibir la fuerza de que dispone. Está obligando a gobernadores de Estado republicanos a manipular la composición de los censos electorales, mediante la conocida práctica de desplazar los límites de las circunscripciones o gerrymandering, con el fin de asegurarse una mayoría en el Congreso en las elecciones legislativas del próximo año. Y acaba de anunciar que se toma quince días para tomar una decisión sobre Ucrania.

Ningún indicio permite confiar en que este nuevo plazo, agotados antes varios más, sea el definitivo. La cumbre de Alaska, precedida por una enorme expectación, concluyó en una comparecencia tragicómica, con los dos grandes líderes sin nada que decir y huyendo de los periodistas, ávidos por preguntar. Pero no por ello dejaron de extraerse conclusiones del encuentro. El peculiar estilo político de Trump no resulta eficaz a la hora de seducir a Putin, que aprovechó la invitación de sentarse a la mesa para ocupar entre honores y halagos una posición en la escena internacional que había perdido tras la invasión. El acuerdo tácito y preliminar de Trump con Putin, que oculta una hostilidad mutua de fondo, condena a Ucrania a verse sometida sin rechistar a un futuro insufrible. Y en el apaño que ambos maquinan, los países europeos ofrecen una imagen descolorida, de impotencia y subordinación, muy alejada de su valor histórico.

El balance inicial del segundo mandato de Trump arroja la evidencia, alarmante, aunque sin sorpresas, de una devaluación de la democracia y la rebaja de la Unión Europea a un papel irrelevante en las relaciones internacionales. Es un hecho palmario que Trump carece de actitud demócrata. Actúa de forma arbitraria, a capricho, y se burla del derecho y las normas. Su desprecio hacia la democracia es olímpico. Para consumarlo, solo le falta sabotear la celebración de unas elecciones presidenciales. De momento, ya ha negado el resultado de las anteriores, en las que fue derrotado. Y el caso es que pequeños Trump proliferan por todo el planeta, mientras se achican los espacios donde a duras penas se mantiene en pie la democracia liberal.

La Unión Europea es la otra principal damnificada, junto con la democracia, de Trump. Aún no se ha repuesto del golpe que le propinó el vicepresidente Vance en su primera visita. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, deambula por aquí y allá sin encontrar un sitio, sin un rumbo fijo ni un propósito claro. Su figura aparece en tamaño reducido entre los líderes de los países centrales y el primer ministro británico, cuya presencia cada vez más frecuente abre interrogantes de distinto signo. Cierto es que lograr el acuerdo en el seno de la Unión ante los grandes desafíos a los que se enfrenta resulta tarea harto difícil, debido al pluralismo extremo y polarizado de los sistemas de partidos de los estados miembros.

Putin no cede en sus condiciones para la paz. Trump, tan pronto se nos parece a una caricatura grotesca y risible de un político vulgar como adopta la apariencia de una amenaza oscura y temible. Hablan entre ellos como si el mundo estuviera en sus manos. Pero bien saben los dos que no pueden apartar la vista de Xi Jinping. En este punto se plantea la tremenda cuestión: ¿qué nuevo orden mundial cabe esperar del liderazgo de estos tres dirigentes políticos? China y Rusia no son democracias, pero Estados Unidos sí, por lo que la cuestión se complica, ya que Trump ha sido elegido por una mayoría de estadounidenses y su actuación está teniendo consecuencias palpables en todo el mundo, en primer lugar la de minar, por una u otra vía, la democracia. Y Europa, con una notable pérdida de influencia, ¿está despierta o dormida? Es lo que se preguntan muchos europeos. Entre la zozobra despuntan dos certezas: la Unión Europea es hoy la reserva mayor de la democracia, y Europa necesita a Estados Unidos tanto como Estados Unidos necesita a Europa. El mundo actual, aunque a veces parezca que sigue siendo aquel, es muy distinto al de Yalta. Han pasado infinidad de cosas en medio de los últimos ochenta años.

