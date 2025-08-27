El teatro de la existencia

El oficio de bufón es ingrato, me lo dijo una vez un amigo, y el de amante despechado, añadí yo. Damos más importancia a quien nos hace llorar que a quien nos arranca sonrisas, o eso parece en este mundo convulso donde la alegría se diluye y el dolor se convierte en trauma, creando monstruos. Lo escribo yo, que sé bien que el arte debe ser ese espejo que nos revela nuestra propia cara, como decía Borges.

Somos, en definitiva, espectadores de nuestro propio espectáculo, un teatro errante y endogámico. La sociedad reclama público, pero el público no dispone de tiempo, siquiera para aplaudir o abuchear. Esto me lleva a pensar en la gran carpa de la vida que se monta y desmonta, al igual que la del que llamaron el Teatro Chino de Manolita Chen. Un circo con un espejo y dos pistas, una de ellas falsa. Pura ilusión. Y pienso, con la honestidad que me caracteriza, que no es tan diferente de lo que a diario vivimos. El público, la gente, está deseando aplaudir, pero sin saber a quién, porque el aplauso es un eco sin origen.

La cultura, decía alguien, nos distancia del neandertal. Aunque uno, a veces, lo dudaría. Pienso en los «Kapos» de los campos de concentración que escuchaban a Bach. La música puede elevar el alma, pero si la disfrutas separada de la humanidad, como la vida, no sirve de nada. «El Mozart que se escucha en el Carnegie Hall no es el mismo que se oye a la puerta de un campo de concentración; son dos experiencias diferentes», apuntaba Alberto Manguel. La gran música es una suerte de Big Bang recreable, armónico, sin estruendos… Y yo, que he visto llorar en tango, en el ya Buenos Aires desquerido, sé bien que es un hecho estético, hermoso, pero casi intrascendente, como comento a menudo con el maestro Ramón Torrelledó o con Cris Gabarrón.

En la escena de la vida, como en la de la interpretación, lo que sucede es una comunión. El maestro aprende de sus alumnos y el público estimula al actor, como enseñó Erich Fromm. Eso es el arte. Ese momento mágico en el que la luz se apaga, los flashes de las cámaras pespuntean el cálido resplandor, y lo popular se funde con la exquisitez escenográfica. Es la soga y el oro macizo. La esencia de todo espectáculo, ya sea en la ópera en el Liceo, en el Teatro Real o en un ballet de Redondela, una danza de espadas o una función de títeres. Mi frase favorita al respecto, sin duda, es esa que me salió una vez, espontáneamente: «El lenguaje titiritil ha de ser necesariamente onomatopéyico».

En este mundo de bulos y noticias instantáneas, donde la memoria se diluye y la verdad es escurridiza, el periodismo cultural se erige como un faro de la deontología. Nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a buscar la esencia del espectáculo, la verdad detrás del telón. Porque, como he dicho, muchos famosos no se percatan de que la posteridad les observa; su intimidad no existe ante la historia.

La experiencia cultural, del periodista o no, como la del actor, en su esencia, ha de ser un acto de amor y de valentía. Nos exige otear detrás de cada personaje, pues detrás de cada máscara hay un ser humano, con sus miedos y sus esperanzas. Y, al final, de eso se trata todo: de entender que el arte es esa Ítaca de verde eternidad de la que nos habló Borges. Y yo, que he tarareado la vida y la he convertido en serenata, me inclino ante el aplauso sin preguntarme de dónde sale, quién lo otorga. Lo que importa es la comunión, el rito, y el silencio que lo precede.

Como dijo el gran Federico García Lorca: «El teatro es uno de los instrumentos más expresivos y útiles para la edificación de un país». He visto en las tablas la grandeza y la miseria, la risa y el llanto. He visto el teatro, el cine y la danza, incluso la televisión; los he hecho y los he disfrutado, he sido actor y espectador, siempre lo abordé como una forma de vivir, de respirar, de ser. Y eso es lo único, o casi, que nos salva del ruido, de la vacuidad. ¡Vaiche boa a danza! Aplausos y telón.

