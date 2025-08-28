Opinión
A indiferenza tamén mata
Nas máis diversas culturas o sangue tivo no pasado, e segue a ter actualmente, un innegable valor simbólico ata o punto de representar o poder da vida e da morte, que explica o seu emprego no ámbito ritual de numerosas relixións. Desgraciadamente seguen a ser escritos moitos capítulos da historia da humanidade con sangue humana ata tal punto que determinados sucesos semellan ser a realidade que está a ilustrar as advertencias que pensadores do pasado nos deixaron nun exercicio preocupante de distopía. Xa Karl Kraus denunciaba profeticamente en 1933 o consumo de símbolos e bandeiras manchadas de sangue por parte do nacionalsocialismo que pretendía facer unha revolución na vida a través da morte. Sabedor de que tamén se poden ler os acontecementos este intelectual rexeitaba a actualidade negra de entreguerras que lle tocou vivir cun aforismo aparentemente surrealista («Cando terei tempo para non ler certas cousas?») que anticipaba o horror posterior.
Vinte anos despois da morte do vienés, Th. W. Adorno estaba empeñado en comprender a razón pola que determinados rexímenes autoritarios e opresivos puideron ganar apoio popular e mesmo manterse no poder exercéndoo abusivamente. Pregunta que desventuradamente tamén comeza a ser formulada a respecto da política da ultradereita no Estado español. Lendo a prensa nos tres últimos meses demos xuntado decenas de titulares nos que aos violadores, atracadores, e criminais se lles engadía a súa procedencia étnica: «Detenidos dos atracadores rumanos...», «Los menores marroquíes ya habían sido detenidos anteriormente por el mismo delito», «El violador, un joven magrebí de 21 años...». Sen pretendelo (ou si?) estamos a ilustrar e facer propaganda inadvertida de determinados partidos políticos que, din as enquisas e denuncian outros políticos, medran inexplicablemente, sen traballar. Medran porque lles estamos poñendo (e pagando!) os carteis publicitarios que avalan a súa xenofobia e racismo. Un libro desacougante de Erns Tugendhat (Problemas, Gedisa, 2001) sinala a indiferenza como a patoloxía inadvertida, sutil, que está a levar a humanidade á catástrofe.
Que unha boa parte da poboación mundial viva na máis absoluta das pobrezas, é unha falta de responsabilidade da actual sociedade porque non lles permitimos que sexan capaces de crear a súa propia identidade. Ai! Xa saíu esta extraña e fatídica palabra que, sen saber o seu significado demonizamos como causante de todos os males. Pois ben, como adianto apresurado identidade, segue a dicir Tugendhat, é deixar que os pobos (incluídos os palestinos) poidan vivir coma persoas e que se lles permita ser o que queiran ser no futuro porque a identidade é iso, é un concepto moral! Os nosos «opiniólogos» (que se autodenominan politólogos ignorando que certos títulos soamente poden outorgalos os lectores) adoitan referirse aos palestinos como «gazatíes» para ocultar a identidade dun pobo ao que queremos obrigar a desaparecer. Estamos activando a máis mortal das bombas, a indiferenza. Permítanme, por se non se me entendeu, resumir un conto casídico («composición breve da poesía árabe e persa, de tema amoroso, filosófico ou moral») moi expresivo, en tradución improvisada: Un vello rabino preguntou aos seus alumnos como se sabe a hora na que remata a noite e comeza o día. Un dos discípulos contestou que cando sexamos capaces de distinguir ao lonxe un can dunha ovella. Outro respostou que cando ao lonxe diferenciemos unha amendoeira dun pexegueiro. Diante da negativa inquiriron a resposta correcta do rabí: Saberémolo cando ao mirar a calquera rostro humano, recoñezas ao teu irmán ou irmá. Mentres, seguiremos estando na noite.
