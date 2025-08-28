Pirómanos bajo control a distancia

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha madrugado al Gobierno un plan contra incendios que incluye fichar a los pirómanos en un registro. Este específico censo serviría para controlarlos, a título preventivo, mediante una pulsera u otro instrumento telemático. Si por el humo se sabe dónde está el fuego, por la tobillera se sabría dónde están los potenciales incendiarios.

Lo más novedoso es la idea de mantenerlos bajo control a distancia. El método de la pulsera suele aplicarse ya a personas bajo arresto domiciliario y a quienes tengan órdenes de alejamiento de sus posibles víctimas. En este caso se trataría de alejar al pirómano del monte.

Falta precisar si el grillete electrónico se les aplicaría todo el año o solo durante la temporada alta de incendios, que suele coincidir con el verano. Son detalles que seguramente pulirán los diputados en el caso de que el proyecto llegue al Congreso.

No es seguro ni siquiera probable que el Gobierno acepte la propuesta, aunque tampoco hay por qué desdeñarla sin más. Si acaso, pudieran aplicarse soluciones complementarias a la iniciativa de Feijóo.

La más evidente sería reclutarlos como bomberos, profesión en la que resulta fácil y hasta obligado ver fuegos con frecuencia. Eso saciaría el ansia de llamas de los pirómanos, sin necesidad de que le prendiesen fuego al monte. Bien al contrario, se ocuparían de apagarlo.

Otra posible medida es la reeducación. Creando, por ejemplo, espacios ad hoc en los que se permitiría a los devotos del fuego dar rienda controlada a su manía. Los pirómanos disfrutarían de su afición sin riesgo para nadie; y tal vez la sobredosis de llamas los curase de su adicción al vicio. En esto habría que estar, naturalmente, a la más fundada opinión que psiquiatras y psicólogos puedan tener sobre tal terapia.

Al margen de lo que cada cual pueda pensar sobre el registro de viciosos, queda aún un aspecto a considerar. Son muchos, en efecto, los detenidos en los últimos años por darle candela al arbolado; pero todavía se discute si es este grupo el principal causante de la pira forestal.

No dice exactamente eso la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que en su último informe disponible cifra en más de la mitad del total los incendios intencionados. De estos, la mayoría respondió a «prácticas tradicionales inadecuadas» en la agricultura y la ganadería. A los pirómanos se les atribuye un modesto 8 por ciento de culpa, que subiría a 15 si se les sumasen los fuegos de motivación «vandálica».

Vistos los números, hay que darle otra pensada al asunto de los incendiarios y, sobre todo, a las causas de fondo. La primera, de difícil enmienda, es la despoblación del campo. La segunda, vinculada a esta, es el acúmulo de vegetación seca que sirve de yesca a la hoguera. La tercera viene dada, en fin, por las olas de calor cada vez más frecuentes. Mal arreglo tiene eso, como se ha visto este verano.

Los pirómanos y los vándalos ponen el mechero, ciertamente. El problema es que siempre encuentran combustible fácil en los montes.

