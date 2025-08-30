Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Amador Menéndez Velázquez

Amador Menéndez Velázquez

Cementos duraderos

Diferentes grupos de investigadores mejoran el cemento convencional incorporando nanomateriales, en concreto derivados del grafeno, una lámina bidimensional de átomos de carbón. El resultado es un material más resistente, duradero y con menor impacto ambiental. Su importancia es clara: la industria cementera genera cerca del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, con el crecimiento urbano previsto para 2050 —cuando dos tercios de la población vivirá en ciudades—, la demanda del cemento seguirá aumentando.

Un cemento con mayor vida útil permite reducir la producción del mismo, disminuyendo las emisiones y la generación de residuos. Estos avances se perfilan como pasos importantes hacia una construcción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents