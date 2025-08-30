Desaparecer... pero no por decisión propia

Buenos días en este último fin de semana de este mes de agosto. Supongo que a estas alturas ya se habrá producido el punto de inflexión típico en este momento, y que las grandes ciudades habrán vuelto a absorber los grandes flujos de población dispersada durante el verano hacia la costa. Si es así, con un tiempo más lluvioso ayudando a ello, la situación será ya más acorde con lo que vendrá en el corto plazo. Nueva dinámica de comienzo de casi todo, empezando por el curso académico en todos sus niveles, y un remate de verano que, en pocas semanas, dará paso a un nuevo otoño...

Pero no todos los que comenzaron el tiempo de estío están ahora con nosotros, y no me refiero a fallecimientos, que de vez en cuando nos tocan cerca. Hablo, literalmente, de las personas que no están aquí, en teoría vivas, pero de las que no se sabe su paradero. Dicen los periódicos que en tal situación se encuentra, por ejemplo, una vecina de Ferrol, afincada en Mallorca y desaparecida en Indonesia, a la que le deseo lo mejor. Pero hay muchos más seres humanos en similares tesituras a lo largo y ancho del mundo. Algunas de esas personas habrán desaparecido de forma voluntaria, queriendo poner tierra de por medio ante, quizá, una vida que no les satisface. Pero muchas otras son víctimas de desapariciones forzadas, de todo tipo. Y, fíjense, hoy en su día. Porque cada 30 de agosto Naciones Unidas dedica el día al recuerdo de las víctimas de desaparición forzosa, una lacra usada en ocasiones como forma de instilar terror en la sociedad. Comparto, en estas letras, algunas ideas sobre todo tipo de desapariciones no queridas.

Conocí en Centroamérica el drama del robo de bebés, a veces a punta de pistola o en ocasiones después de matar cruelmente a sus padres sin mediar palabra. Esos niños y niñas son destinados tanto al tráfico de menores para adopción por parejas de terceros países como para el comercio clandestino de órganos. En el primer caso, piensen que muchos países tienen sistemas de adopción muy débiles, donde el fraude es sencillo. Y que muchas parejas bienintencionadas de otros lugares, en busca de un bebé, se acercan a tales realidades sin saber que el niño ha sido arrebatado de las manos a sus legítimos progenitores. Otras, agobiadas por la grave enfermedad de su hijo o hija en un entorno donde los trasplantes son mucho menos transparentes que en nuestro país, hacen lo que sea por conseguir un órgano y, a veces, hay incluso dentro del sistema quien se lo propone a cambio de una fuerte suma de dinero. De donde venga ese corazón o riñón, por ejemplo, es algo que pocas veces se pregunta...

Es verdad que la desaparición forzada en su sentido más literal vivió su época dorada al calor de dictaduras de todo signo. Y si no, que nos lo pregunten en España, donde muchas personas fueron «paseadas» sin mayor delito que haber sido denunciadas por quien bien no les quería. Pasear era asesinar, sí, en un ritual macabro que en otros países, como Argentina, llegó a ser dantesco a partir del lanzamiento de las víctimas desde aviones en vuelo. Ha habido también víctimas literalmente aplastadas por los tanques, como en Afganistán, o quemadas vivas encerradas en iglesias o escuelas, como en Guatemala. En Oriente Próximo también los rehenes civiles se cuentan por doquier... Terrible todo ello, con un nivel de bajeza moral nunca superado, y que buscaba la represión política de los oponentes y la sumisión plena de la sociedad. Pero no nos engañemos: la desaparición forzada sigue ocurriendo hoy en situaciones de conflicto interno, que afecta especialmente a defensores de los derechos humanos, familiares de víctimas previas, testigos de hechos reprobables, abogados que se ocupan tanto de casos de desaparición forzada como de otros igualmente sensibles, y también a periodistas y comunicadores... ¿Se acuerdan de Yamal Jashogyi, el disidente saudí y periodista asesinado y desmembrado en un consulado extranjero? Así llegan a gastárselas quienes buscan la desaparición de quien les resulta incómodo, ya ven...

La lucha contra el terrorismo es el caldo de cultivo perfecto para la práctica de la desaparición forzada por parte de los distintos países, algo que en España tampoco nos suena tan ajeno en el pasado reciente. Pero los motivos de índole económica siguen siendo el principal móvil para hacer desaparecer a personas de forma mucho más individual, selectiva y silente: desde el secuestro en todas sus variantes hasta el comercio o trata de personas —mayoritariamente mujeres— con fines sexuales o los tráficos de bebés —por los que se llegan a pagar fortunas— u órganos, que también proporcionan pingües ingresos. Las personas más vulnerables, como los niños o las personas con diversidad funcional son objetivo claro de estas prácticas, llevadas a cabo por delincuencia organizada sin escrúpulos.

En 2011 empezó a celebrarse esta jornada cada año, buscando concienciar de la problemática de las desapariciones forzadas, reivindicando los derechos de las víctimas y sus familias. Piensen que siempre que se producen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a la población civil, estamos hablando de crímenes contra la Humanidad, a tenor de la «Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas», aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006. Son delitos que no prescriben, y ante los que tales familias tienen el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad. En cualquier caso y por el motivo que sea, la desaparición es siempre un drama, a veces peor que el fallecimiento de la víctima. Y es que, cuando alguien simplemente falta, no es posible poner en marcha el proceso de duelo necesario, muy duro pero a la larga también liberador...