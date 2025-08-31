Opinión
Búscanse programadores: absterse humanos
Hai uns días lin un artigo en The New York Times titulado: «Adeus, empregos no sector tecnolóxico de 165.000 dólares. Estudantes de programación buscan traballo en Chipotle». Un pouco longo o título, pero certamente ten gancho.
Chipotle Mexican Grill é unha cadea de restaurantes de comida rápida estadounidense especializada en comida de estilo tex-mex, que á súa vez é un termo que describe a fusión da cociña mexicana coa influencia estadounidense, especialmente de Texas.
O artigo contaba as dificultades dos graduados en informática para atopar traballo no sector tecnolóxico, e ilustraba o discurso con algúns casos, como o de Mishra, graduada na Universidade de Purdue. Esta moza queixábase de que, a pesar do seu grao en informática, só unha empresa a chamou para unha entrevista e non precisamente relacionada cos seus estudos. Ao final non conseguiu o posto de preparadora de burriños. Aínda peor é o caso de Taylor, que chegou a solicitar preto de seis mil postos de traballo no sector tecnolóxico, que só lle supuxeron 13 entrevistas e ningunha oferta a tempo completo. Recentemente solicitou un posto en McDonald’s, pero rexeitárono por falta de experiencia.
Estes casos non pasarían de anécdotas se non viñesen acompañados dunha redución significativa dos postos de programación en bo número de empresas. Empresas como Amazon, IBM ou Microsoft están a facer axustes no seu cadro de persoal debido ao uso de ferramentas de codificación automática baseadas en IA. O CEO de Microsoft, Satya Nadella, recoñeceu hai meses que entre o 20% e o 30% do código que se crea na súa compañía xa o escribe a IA. Se atendemos ao dito polo director de tecnoloxía de Microsoft, Kevin Scott, esta porcentaxe seguirá subindo ata o 95% a finais da década.
Aínda que poño en dúbida esta case automatización plena da programación no horizonte dun lustro, hai anos que insisto aos meus estudantes de informática en que ningún deles vivirá toda a súa vida profesional programando. Agora si me cren. En todo caso, non llo digo para desanimalos nin para que pensen que escolleron unha carreira con data de caducidade. Nin moito menos. A mensaxe que lles transmito é que se esmeren precisamente no que é máis importante, aínda que quizais agora non o vexan: que adquiran e practiquen o pensamento en xeral e o computacional en concreto, claro, para empregalo na resolución de problemas guiados polo interese humano, independentemente das ferramentas que en cada momento se usen.
En España aínda se seguen a necesitar máis programadores dos dispoñibles. Aproveitando o Día Internacional do Programador, que efectivamente tamén ten o seu día, Infojobs fixo unha análise deste perfil no noso país. Pois resulta que o número de vacantes era superior ás 23.000 e, en xeral, con bos salarios.
Esta situación contrasta radicalmente coa que se dá ao outro lado do Atlántico. Nos EEUU os titulados en informática de entre 22 e 27 anos teñen taxas de desemprego arredor do 7% —o valor concreto depende da titulación específica—. Paradoxalmente, é máis do dobre da taxa de desemprego entre os recentemente graduados en bioloxía e historia da arte, que é só do 3%.
A aparente discrepancia de España coa situación que viven os nosos veciños, Atlántico polo medio, seguro que se debe a múltiples factores. Pero tendo en conta que o número de novos titulados en informática que cada ano se gradúan nos EEUU é inferior ao noso —co factor de corrección pola poboación—, e que o seu tecido produtivo é moito máis tecnolóxico ca o noso, non descarten que, cando falemos de ondas tecnolóxicas, unha vez máis o presente dos EE UU sexa o noso futuro a uns poucos anos vista.
