Observaciones de una científica desde el rural

Toda España está pendiente de los devastadores incendios que asolan distintas zonas rurales. En mi caso lo estoy viviendo de cerca, en el ámbito personal y profesional. Gran parte de mi familia y amigos, en Asturias y Galicia, llevan días peleando contra el fuego, agotados y exhaustos, junto con los bomberos y la UME, donde éstos han llegado. He visto a través de los medios muchos rostros tristes y cansados, con paisajes y cultivos de fondo totalmente arrasados por el fuego. También he escuchado relatos de solidaridad, cómo el de los vecinos que, por iniciativa propia, han conducido hasta lugar seguro y entre el humo a los animales domésticos del pueblo cercano. Saben muy bien lo que significa perder uno de estos animales, a nivel económico y emocional. Son habitantes heroicos de este rural despoblado, del que todos hablan, cuya realidad pocos conocen y de cuyas necesidades escasamente se ocupan. Conexiones a internet malísimas o inexistentes; transportes públicos irrisorios; servicios que llegan con días de retraso; carreteras cuya maleza cubre medio carril por la derecha y otro medio por la izquierda; caminos impenetrables ocupados por la vegetación; fauna salvaje, abandonando su ecosistema y convirtiéndose en una amenaza para personas y cultivos... El rural y sus gentes, abandonados a su suerte.

Como científica responsable del grupo de Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR), en la Misión Biológica de Galicia (CSIC), puedo contar que gran parte de nuestras parcelas experimentales se encuentran repartidas por lugares de Galicia y Asturias que están siendo pasto de las llamas. Desde hace más de una década, trabajo en la recuperación del olivar autóctono de Galicia, proyecto que iniciamos con el marcado y posterior estudio de más de 250 olivos centenarios. Parte de ellos, se encontraban en puntos de las provincias de Ourense y Lugo que han sido devorados por las llamas. Han desaparecido los olivos de más de 400 años que periódicamente visitábamos en esas zonas para tomar muestras y datos. Por suerte, hemos tenido el acierto de conservar en nuestras instalaciones pequeñas réplicas en macetas. De algunas variedades, son los únicos ejemplares que quedan, tras desaparecer los árboles fuente originarios. Habrá estudios que ya nunca podremos terminar y otros que no podrán iniciarse. Quiero subrayar en este punto que esos olivos que hemos tenido la suerte de descubrir y estudiar, y ahora la desgracia de perder, han llegado a nuestros días porque nunca hasta ahora se habían producido incendios como éstos y porque, durante siglos, su entorno estuvo habitado por el hombre.

Con respecto a la viticultura, en la que cuento con casi 40 años de experiencia investigadora, aunque las llamas no han afectado a las parcelas en las que realizamos ensayos actualmente, sí lo han hecho en viñedos que conozco. Es impactante ver los racimos colgando carbonizados, de los esqueletos negros de las cepas. Sus propietarios han perdido en unas horas, y pocos días antes de la vendimia, el fruto de esta campaña y las futuras. Los olivos y la vid no son lechugas, son cultivos permanentes, que tardan unos 10 años en alcanzar su nivel óptimo de producción.

En relación con nuestro proyecto sobre la Rosa Narcea, tenemos seriamente amenazada la parcela de Genestoso (Asturias), uno de los puntos por donde ha entrado el fuego a Asturias, desde León. He perdido la cuenta de las veces que estos días he entrado en la aplicación on line, que me permite conectar con la estación agroclimática instalada en esta parcela de rosas. Conteniendo la respiración, cuento los segundos que tardan en empezar a dibujarse en la pantalla las gráficas de los parámetros climáticos enviados desde la estación, diariamente. Respiro tranquila al verlos. Salvada un día más.

Como científica que conoce bien los escenarios de este desastre, quiero señalar que aunque este año estamos teniendo un verano especialmente seco, no ha sido el cambio climático el causante, sino la maldad o negligencia de quienes han provocado gran parte de los incendios, que se han expandido de forma incontrolable debido al total abandono que sufre el entorno rural.

Para aquellos que desprecian la agricultura y que solo ven en el rural un lugar para uso y disfrute de paseantes, llamo la atención sobre el efecto protector y de cortafuegos que están teniendo las parcelas cultivadas, o los prados cuidados, con accesos practicables y limpios de maleza, rodeando los pueblos. ¿Cuántos seres vivos se habrían salvado de morir abrasados estos días si hubiese algo más de agricultura y mayor número de habitantes y si se permitiese la recuperación y modernización de antiguas actividades de explotación, cuidado y limpieza?

Qué buena oportunidad para que los científicos, independientemente de modas o de consignas políticas de cualquier signo, aportemos, con honestidad e independencia, nuestra experiencia y opinión. No nos quedemos en lamentar lo ocurrido y vaticinar escenarios catastróficos y alarmistas, generando aún más angustia. Es el momento de hacer propuestas serias, viables, basadas en el conocimiento científico-tecnológico y las características de cada territorio, junto con los habitantes locales. Hagamos entre todos que el rural sea un lugar agradable para vivir y atractivo profesionalmente, para los que están y los que vengan. No puede ser que, con los conocimientos y las tecnologías de las que disponemos actualmente, no seamos capaces de encontrar alternativas.

Como viene siendo habitual en estas situaciones, comienzan ahora las promesas de compensaciones y apoyo económico. Ojalá lleguen pronto y sin distinciones a quienes se han visto directamente afectados. Ojalá que la financiación para hacer renacer la vida en estas zonas se asigne con rigor a quién realmente cuenta con el conocimiento y las infraestructuras para desarrollar iniciativas tangibles y serias. Además del cambio climático, existen muchos otros problemas en el mundo rural que necesitan ser resueltos con urgencia. No hace falta hacer modelos de predicción a largo plazo de las desgracias que podríamos llegar a sufrir si no se resuelven, porque ya las estamos viviendo. Toca abrir los ojos y corregir los errores.