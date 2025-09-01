Opinión | Si no lo leo no lo creo
ANTÓN PERULEIRO
Un bar coruñés declina responsabilidades por las palomas ladronas
En el cristal de una terraza de un bar coruñés se pueden ver tres carteles en paralelo. Uno impide fumar, y otro dar de comer a las palomas, oprimiendo a amantes de la nicotina y colombófilos. El tercer texto señala que «la empresa no se responsabiliza de la comida sustraída por las aves». Las palomas siguen así en limbo legal: nadie se hace cargo de ellas, se niegan a aceptar normas mínimas de convivencia como utilizar baños públicos, crear sociedades anónimas o pagar el IBI. Al tiempo, la Policía Local no las protege de la persecución a la que las someten las gaviotas. Sufren las consecuencias de su desorganización: columba columbi lupus est.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”