Opinión | Si no lo leo no lo creo

ANTÓN PERULEIRO

Un bar coruñés declina responsabilidades por las palomas ladronas

En el cristal de una terraza de un bar coruñés se pueden ver tres carteles en paralelo. Uno impide fumar, y otro dar de comer a las palomas, oprimiendo a amantes de la nicotina y colombófilos. El tercer texto señala que «la empresa no se responsabiliza de la comida sustraída por las aves». Las palomas siguen así en limbo legal: nadie se hace cargo de ellas, se niegan a aceptar normas mínimas de convivencia como utilizar baños públicos, crear sociedades anónimas o pagar el IBI. Al tiempo, la Policía Local no las protege de la persecución a la que las someten las gaviotas. Sufren las consecuencias de su desorganización: columba columbi lupus est.

