Un bar coruñés declina responsabilidades por las palomas ladronas

En el cristal de una terraza de un bar coruñés se pueden ver tres carteles en paralelo. Uno impide fumar, y otro dar de comer a las palomas, oprimiendo a amantes de la nicotina y colombófilos. El tercer texto señala que «la empresa no se responsabiliza de la comida sustraída por las aves». Las palomas siguen así en limbo legal: nadie se hace cargo de ellas, se niegan a aceptar normas mínimas de convivencia como utilizar baños públicos, crear sociedades anónimas o pagar el IBI. Al tiempo, la Policía Local no las protege de la persecución a la que las someten las gaviotas. Sufren las consecuencias de su desorganización: columba columbi lupus est.