El otoño, instrucciones de uso

No podemos estar muy orgullosos del último verano. O sea, el que ahora acaba, técnicamente, con el regreso del curso escolar y las inevitables colecciones de quiosco. El dintel que atravesamos nos aleja del gran horror de los incendios, con la lluvia como la mejor de las noticias. Mucho debate, mucha refriega política y, al final, la bendición de la lluvia. Siempre hablamos del otoño caliente, por el regreso de la política, pero esta vez venimos de tal infierno, de tal sindiós, que resulta difícil creer que la política y sus batallitas, y sus egos, y sus desplantes, y sus fakes, puedan superar lo que hemos vivido. Llegamos ya recalentados al umbral de septiembre. Llegamos chamuscados, envueltos en ceniza, y el humo ciega nuestros ojos.

Lamentablemente, el agosto vacío que conocimos ya no existe. La política necesita de la acritud para mantenerse en pie, o eso me parece. No hay un solo día sin incontinencia verbal. Algunos vuelven del retiro broncíneo con el deseo infinito de bronca (ya saben: en aguas revueltas, etcétera), porque el micrófono les quema entre los dedos: es como el anillo del poder de Frodo. Y ahí está, cómo no, la paja cotidiana de los argumentarios que expanden a todos los vientos, por si nos toca y alcanza. Venimos del infierno de agosto, y el otoño debería ser la promesa de una lluvia que nos suavice las aristas, una terapia de agua, esta, sí, agua bendita de verdad. No parece probable.

Muy al contrario, vivimos una peligrosa deriva global en contra de la libertad y en contra de los desfavorecidos. No solo asistimos a la incapacidad de Europa, para desgracia de los europeístas. El liderazgo de Von der Leyen deja mucho que desear. Pero, al mismo tiempo, asistimos al crecimiento de la intolerancia en el Reino Unido, con la debilidad de Starmer, que empieza a resultar un fiasco comparable a los conservadores, que tanto daño hicieron. Seguir la senda de la política impresentable de Farage llevará al Reino Unido a un fracaso seguro. El engaño a cierta clase media rural es evidente, porque en la ciudad de Londres no compran el disparate de las viejas políticas de ultraderecha. Es verdad que Europa mantiene una batalla interior contra la destrucción de los valores del progreso que viene del pensamiento ultra, pero eso no debe implicar tanto silencio, tanta humillación, tanto bajar la cabeza.

Tarde o temprano, Trump se estrellará políticamente (aún más). Hay una parte importante de la sociedad civil estadounidense muy consciente de los desafíos a los que se enfrenta la democracia de su país. Pero eso no sucederá sin sembrar antes muchos males y mucha cizaña autoritaria, como la progresiva militarización de algunas ciudades. Ahora una buena parte de los aranceles acaba de ser anulada y declarada ilícita por la justicia norteamericana, aunque esa anulación queda pendiente hasta octubre y probablemente no tendrá efectos tras la apelación de Trump al Supremo. Europa, mientras, carente de músculo político, parece optar por el perfil bajo, por mucho que se insista en la mejora de los gravámenes del automóvil.

Venimos del horror de agosto, pero las perspectivas del otoño no son nada halagüeñas. Duele decirlo, a pesar de la economía en crecimiento de este país, porque el mundo está sometido hoy a grandes amenazas autoritarias y al populismo que manipula al pueblo. Sólo es un deseo, pero la lluvia del otoño debería librarnos de todo mal. Debería arrancarnos la costra de odio que algunos, irresponsablemente, apoyan o alimentan casi a diario.