¿Es una buena idea la condonación?

La pregunta es sencilla, no así la respuesta. La condonación de la deuda a nivel territorial por parte del Estado no es algo frecuente a nivel europeo, pero el Gobierno de España ha optado por esta medida para intentar reducir la elevada deuda y déficit que vienen arrastrando las comunidades autónomas desde hace años. Técnicamente, no es desde luego la mejor solución, sino que debe entenderse como un ajuste puntual con no pocas limitaciones y ciertos beneficios.

La condonación no implica la desaparición de la deuda en su conjunto, sino que una administración asume el monto que ha generado otra. Y aquí surge uno de los principales puntos de tensión, ya que algunas comunidades autónomas optaron por una política de contención del gasto, realizando notables ajustes en sus tres principales partidas: sanidad, educación y servicios sociales. Y ahora comprueban como, este esfuerzo, en vez de tener premio, se traduce en una socialización del exceso de gasto de aquellas que optaron por gastar más. Puede que una parte de este gasto fuese porque lo necesitaban, pero no siempre ha sido así.

Hay que tener mucho cuidado con las condonaciones, pues crean un mal precedente. El saber que el Estado puede llegar a pagarte tus deudas supone de facto un comportamiento poco responsable por parte del resto de administraciones públicas. Con esto no quiero decir que no se pueda apostar por esta vía, pero sí ser cauto y evitar que esta medida coyuntural se convierta en algo repetitivo. Sin duda, esto implicaría un flaco favor a las cuentas públicas y a la necesaria senda de consolidación fiscal.

Es necesario negociar previamente el alcance de la condonación. Es cierto que el Estado tiene la capacidad para fijar cuánto va a quitar de deuda a las comunidades autónomas, pero esto debería ser consensuando antes. Las decisiones unilaterales o bilaterales —cuando hay más de dos agentes— vengan de donde vengan no son óptimas. Y, sobre todo, en un país tan descentralizado como España.

Finalmente, la condonación es una actuación que, si bien beneficia financieramente a las comunidades autónomas, no puede justificar —ni tapar— la inexistencia de un modelo de financiación autonómico acorde con la realidad de una España multinivel. Este retraso en contar con un nuevo sistema es algo que no se entiende desde el punto de vista técnico, sobre todo teniendo en cuenta el elevado gasto público gestionado por las comunidades autónomas. Es precisamente hacia este nuevo modelo hacia donde se deberían dirigir los esfuerzos.