Los ojos y los oídos, la boca y la pluma del horror

Septiembre, queridos y queridas. Día 3, por más señas. Un décimo de la duración del mes que se ha tragado el calendario ya, en su impertérrito devenir. ¿Puede alguien ralentizar el tiempo? O, por lo menos, ¿podemos hacer eso mismo con nuestra percepción de su paso? A todos nos consta la respuesta a esta segunda pregunta que, de alguna manera, es que sí. Y es que no es igual esperar en un aeropuerto por un enlace sin hacer nada más que, aunque sea en la misma tesitura, participar de una animada conversación o disfrutar de una buena lectura. El tiempo parece que evolucione de forma diferente en unos y otros casos, aunque el mecanismo del reloj responda a idénticos pulsos exactamente en los mismos momentos... ¿Recuerdan aquellos interminables veranos de cuando eran ustedes niños? Pues... más de lo mismo...

Donde no parece pasar el tiempo es en Gaza. Y es que en la enésima vuelta de tuerca de la precaria situación de muchos seres humanos se impone una sensación de déjà vu, con terribles partes de guerra cada día, incluyendo cruentos episodios y noticias de profunda hambre y sed de la población civil. Es en tal contexto donde los gobiernos del mundo —ahora ha sido el de Bélgica— parece que se lanzan a reaccionar, empezando a calificar de genocidio lo que está ocurriendo y tomando algunas medidas contra quien promueve tal barbarie. Aún así, la solución está muy lejos en este momento aún, al menos que cambie el paradigma de forma brusca y que las principales potencias dejen de amparar lo que no tiene excusa y se carga automáticamente cualquier atisbo de Derecho Internacional. Ojalá el otoño meteorológico, que ya ha comenzado a día 1, y la propia estación otoñal, que llegará el próximo 22 de este mes, nos traigan buenas noticias en términos de una duradera paz.

Lo que sí ha supuesto un hito en estos días es un grito claro y coordinado de las gentes del periodismo en el mundo, llamando la atención sobre lo difícil o imposible que ha sido y es cubrir esta herida sangrante en nuestro planeta, y no por casualidad. A la prensa internacional acreditada no se le deja pasar, y los de dentro se convierten de forma prioritaria en objetivos. Tanto es así, que según Reporteros sin Fronteras ya han sido asesinados por el ejército israelí en la Franja al menos doscientos veinte periodistas en el ejercicio de su profesión. ¿Les parece una cifra similar a las de otras situaciones análogas? Pues, como contrapunto, piensen que en el otro gran conflicto cercano en estos tiempos, la invasión rusa del territorio de Ucrania, la nómina de periodistas muertos es de dieciocho personas. Con todo, este es un indicador de por sí suficiente para entender que el abatimiento de la prensa y el cierre de los medios de comunicación no es algo colateral o fortuito aquí, sino buscado y ejecutado a través de estrategias concretas. Y es que la gente de la prensa, en la trinchera o delante de dispensarios sin suministro eléctrico, muchas veces sin comida y sin agua, se convierte en nuestra mirada. Ellos son los ojos, los oídos, la boca y la pluma del horror. Y si no están nos quedamos sin ver y, por tanto, sin que se pueda acreditar una realidad incómoda. Los reporteros y reporteras destacados en este y en todos los demás abismos de nuestro planeta son la mejor garantía de que una realidad, lacerante y execrable de por sí, es conocida para poder ser denunciada y combatida. Y esto lo sabe quien ejerce el terror, la destrucción y el caos.

Es por eso que estas letras de hoy buscan varios objetivos. En primer lugar, sumarme a título particular a la iniciativa de Reporteros sin Fronteras denunciando el asesinato de periodistas en Gaza, como ha hecho la práctica totalidad de los medios en nuestro país. En segundo lugar, seguir llamando la atención sobre una realidad cruenta en la que la población civil de uno de los actores enfrentados está llevándose la peor parte, en contra tanto de la norma internacional como de las resoluciones específicas en este conflicto, o de la más mínima moral y ética como seres humanos. Y, en tercer lugar, convertir este trocito de papel y tinta en un homenaje a quien ejerce su profesión de periodista con competencia, capacidad y honestidad, y que tiene que tener cuidado día a día de que eso no le lleve a la tumba de forma violenta y cruel. En Gaza o en cualquier otro avispero de la Humanidad. Todos ellos, lo reitero, son la mirada que alumbra nuestra capacidad de juicio, y que alimenta la memoria para que las generaciones futuras sean conscientes de todo el horror que la especie humana tiene el poder de engendrar.