España se pone sesentera

Casas y coches, que fueron el símbolo del desarrollo en España, vuelven a venderse como churros. Quizá estemos ante el comienzo de una Edad de Oro de la economía, aunque el efecto secundario sea un encarecimiento del precio de la vivienda. Los coches ya estaban caros, pero ahí han venido los chinos y una marca de origen rumano a abaratarnos la compra.

Como todas, esta noticia es buena o mala según el lado desde el que se vea. Para quienes necesitan una casa como bien de uso —no de especulación—, el fuerte crecimiento de los precios es una barrera. Infranqueable, además, para los rapaces que aspiran a emanciparse con sueldos mileuristas antes de cumplir los cuarenta.

En cambio, resulta toda una oportunidad para los inversores que confían en sacarle rédito a la adquisición de un piso. Siempre se corre el riesgo de que estalle una burbuja como la que estuvo a punto de llevar a la quiebra a España entre los años 2008 y 2014; pero no hay señales de que aquello vaya a repetirse ahora. Y, en fin: ya se sabe que toda inversión es una apuesta que implica riesgo.

También la venta de coches ha subido con fuerza en lo que va de año: y particularmente en el mes de agosto. El truco, si alguno hay, reside en que el modelo más vendido este año y el anterior es de una marca rumana —ahora francesa— que basa su éxito en los precios asequibles.

En esto hay paralelismos curiosos con el primer boom económico de la España de los sesenta. Si lo más vendido era entonces el Seat 600 fabricado aquí bajo licencia de la Fiat, ahora lo es un Dacia, marca nacida en la Rumanía de Ceausescu que durante años ensambló vehículos con patente de Renault. Se conoce que las dictaduras, da igual si de izquierdas o de derechas, tienden a parecerse hasta en los detalles.

Han pasado más de seis decenios desde aquel primer estirón del país en el franquismo tardío, pero no menguó en absoluto —por lo que se ve— la devoción típicamente española por la casa y el coche. Tanto el parque inmobiliario como el automovilístico vuelven a crecer a buen ritmo, como en los sesenta. Hasta el turismo, tan sesentero, va a batir récords este año (y sin Fraga en el ministerio).

La vivienda y el Seiscientos fueron el primer signo del acceso de los españoles a la clase media. A un italiano, Marco Ferreri, le correspondió el mérito de retratar aquel fenómeno sociológico en los títulos de sus películas El pisito y El cochecito, naturalmente filmadas en España.

Para bien o acaso para mal, los fundamentos de aquella economía ideada por los tecnócratas del Opus Dei en sus planes de desarrollo son, en buena medida, los mismos de la actual España socialdemócrata. A las inmobiliarias les quitan los pisos de las manos; y casi que también a los concesionarios de automóviles.

Si a ello le sumamos el firme auge del turismo exterior, que tantas divisas aporta, el país actual se ha puesto de lo más sesentero y setentero sin dejar de ser moderno. Ya solo nos falta volver a ganar Eurovisión con una candidata minifaldera.

