La mano de Fernando Soriano

Era el Fernando Soriano jugador un exprimidor de talento y de esfuerzos. Pocos corrían más que él, entendían mejor el juego, llegaban con tanta contundencia. Su fútbol era facilitar. Goles, el juego. Por estilo hoy ejercería de contrapunto o quizás no casaría el todo con la línea de enganches del Deportivo, su zona predilecta, esa desde la que cargaba el área como un bisonte. «No sé si conocéis cómo he sido como jugador. Soy limitado, con balón justo, pero de pelea y lucha. Es un reto más, voy a pelear y luchar para intentar revertir esta situación. Lo voy a hacer, no soy de rendirme», porfió hace dos meses después de que en el último partido de Liga escuchase cánticos de la grada en contra de su labor. Tocado, no hundido. El Soriano jugador guiaba al Soriano director deportivo ante otro momento difícil en A Coruña. Menos delicado que aquella Navidad de 2023. También más exigente y con una mayor contestación social. Siempre ha cumplido objetivos en sus dos años en el Deportivo y no hubo dudas en torno a su continuidad, más con contrato en vigor. Pero el desgaste, por momentos, fue evidente. El equipo no era a veces consistente, algunas contrataciones no funcionaron. El último mes de la pasada Liga, con el proyecto sin objetivos y sin puntuar, tampoco ayudó. Fue un verano de encrucijada, de esos que definen un futuro en diferido y que redondean una trayectoria en un club que cogió en Primera RFEF y que pretende llevar a Primera División. Justo o no, es la realidad. Es una partida en la que está jugando su mano más importante, la que tiene todas las fichas en el centro. All-in.

El Deportivo ya no esconde que aspira a Primera y la exigencia irá en consonancia con su discurso

Se ha arremangado, se ha fajado, ha templado y ha querido dominar la escena hasta confeccionar una plantilla que luce potente, lustrosa. Otro nivel. Ha pagado, se ha movido con soltura monetaria, también ha sufrido y ha tenido que renunciar a primeras opciones. Ley de vida. Cada mercado de fichajes consume más que el anterior. Pero, en realidad, tampoco ha llevado malas cartas el aragonés este verano. La más importante es la que no ha soltado, la que ya tenía: Yeremay Hernández.

Por detrás siempre estará el poderío de un propietario que ha sufragado la deuda del Dépor y que no quiere vender a su estrella por 35 millones de euros, pero luego hay un día a día en Abegondo que debe trabajarse. Gesto a gesto, mimo a mimo. Y el canario, un futbolista muy especial, ha sido fiel y se siente tan bien tratado en el Deportivo que no ha perdido la cabeza ni se ha declarado en rebeldía para marcharse a un equipo de Champions. Esa mano izquierda también es gestionar, también es fichar, aunque no conlleve una transacción.

El Deportivo que ha asignado taquillas en septiembre es un Dépor más poderoso que el de hace meses. Ahora queda por saber si esa materia prima cuaja hasta hacerle robusto y si los riesgos, que los hay, acaban siendo minimizados por las virtudes y por el colectivo. Un equipo. También hay que competir, ser mejor que el contrincante. El listón también lo marcan los rivales. El mejor ejemplo fue aquel Racing de Santander de Primera RFEF. Una pesadilla.

Quedan por delante unos meses de maduración para un Deportivo en el que ya no hay ambigüedades ni medias verdades en sus aspiraciones. La pretensión es irse a Primera, o al menos pisar el territorio de play off de ascenso. Cuando alguien va de frente, exige en consonancia a su discurso.

La fortaleza del proyecto es tan evidente que casi obnubila. Hace un año el Dépor ya contaba una zona de enganches temible con Mella, Soriano y Yeremay. Ahora tiene banquillo y versatilidad con Stoichkov y Luismi Cruz después de que acabase la temporada pasada con una plantilla menguante, algo que suele ocurrir en muchas ocasiones con cualquier tipo de proyecto. La labor de Antonio Hidalgo es gestionar todo ese talento, que no se empequeñezca.

También es su tarea dotar de fortaleza a un equipo que perdió infinidad de duelos en Leganés. Preocupante. Las debilidades del grupo que ha conformado Fernando Soriano han llegado por una doble vía. Una heredada y otra autoimpuesta.

Nadie quería ni calibraba que Helton Leite se pudiese marchar. Fue inevitable y el Dépor salió a fichar un portero titular, pero de momento no lo tiene. Si hace un año Germán Parreño era suplente y quien ha venido no ha podido sentarle es que, de momento, no le mejora, algo que sí hacía de manera rotunda el brasileño, a quien Idiakez alineó casi sin entrenar y con el que Gilsanz no dudó. Habrá que darle tiempo al austriaco y también al meta ilicitano para poder demostrar que llevaba un año de suplente porque su compañero era mejor, no porque no tuviese nivel. La portería es una de esas posiciones con incógnitas a despejar.

Unos metros por delante el Dépor volcó la mesa. Solo quedaron Ximo, Barcia y Escudero. Los dos últimos apenas jugaron la temporada pasada. Loureiro es imponente, amenaza con ser incontestable. Con Arnau Comas las dudas flotan porque ya ha pedido un par de veces el cambio y en Leganés lo sustituyeron en el descanso. La visita de Pablo Vázquez con su socio Perrin pondrá al Dépor más que nunca ante el espejo. Esa contundencia, esa pierna dura, ese liderato de despejes en Segunda que ostentaba el valenciano es lo que, de momento, echa de menos un Deportivo por ubicar y pulir. Gragera es una buena pieza para darle consistencia por delante, pero aún es una obra inconclusa. Y la Liga no espera por nadie ni premia la fragilidad.

Más aristas ofrece la delantera. Ahí hay, por ahora, muchos grises. Al final, todo se juega en las áreas y Samuele Mulattieri ha necesitado poco tiempo para demostrar que la domina. También empezó con fuerza Eddahchouri, habrá que esperar. La apuesta no es menor, también es cierto que Soriano hubiera preferido encomendarse a uno de esos arietes que pasó de una decena de goles la pasada temporada en Segunda. Fue imposible. Ha tenido que mirar al mercado extranjero, algo que siempre es el Plan B. Eso sí, el fichaje de Stoichkov y, sobre todo, su timming mejoran cualquier mano. La suerte está echada, al menos, hasta el mes de enero.