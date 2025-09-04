Pepa hizo bueno el periodismo

No tenía un papel fácil Pepa Bueno en su vuelta a TVE, tras 13 años en la órbita Prisa, primero en la Cadena SER y después como directora de El País. Existía más morbo en ese retorno a casa, anunciado como acontecimiento televisivo, que en las mismas declaraciones de Pedro Sánchez. Sobre el estilo del presidente, lo sabemos casi todo. Un sobreviviente profesional y, por lo tanto, un político habilidoso en las respuestas. Por ello, lo interesante era observar hasta dónde podían ser de incómodas las preguntas de la periodista ante un nuevo cruce de caminos profesionales. No era una vuelta a empezar. La labor de Bueno es reconocida sin discusión, pero sí con incógnitas ante una reinvención profesional.

Había dos opciones: observar a una periodista superada por el envoltorio de la tele pública, controlada supuestamente por el sanchismo o a una periodista dispuesta a mantener su independencia profesional, sobre todo de cara a un futuro cercano. Lo cierto es que hubo momentos para todo, pero las preguntas de Pepa Bueno estaban más encaminadas a defender la veracidad informativa que a maquillar a un presidente en momentos bajos de credibilidad.

Los periodistas debemos ser incómodos. Educados, por supuesto, pero molestos con nuestras preguntas. En esta línea, la entrevista tuvo algún momento que debió de disgustar al presidente. Como cuando le puso un vídeo con unas declaraciones suyas donde criticaba al Gobierno Rajoy por no alcanzar un acuerdo de Presupuestos. «O Presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada», aseguraba aquel líder de la oposición, ahora presidente.

La defensa de Sánchez no estuvo a la altura. Vaguedades sin consistencia. Lo cierto es que es fácil situar contra las cuerdas a un presidente con declaraciones de opositor, pero lo difícil es atreverse a utilizarlas y más en la televisión, donde su aura está presente.

El otro momento interesante de la entrevista fue cuando las preguntas de Pepa Bueno condujeron a Pedro Sánchez a situar a los jueces en espacios parciales e interesados. La pregunta fue: «Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el Gobierno?». La interpelación de Pepa Bueno es interesante. Como toda pregunta, tiene opciones diferentes de respuesta. Según en qué estado se encuentre el interrogado, el contexto acaba liderando la situación. Así, la respuesta fue: «Que hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda los hay».

La respuesta enmarca una idea de justicia peligrosa y en la que un hombre de Estado no debería elucubrar sin pruebas. Es cierto que la frase la finalizó con un «afortunadamente es la minoría», pero el titular evidencia en qué lugar se encuentra Sánchez.

La charla debió durar menos. Hubo momentos de desinterés y repetitivos. De hecho, la parte intermedia fue soporífera. Pepa Bueno tiene que recuperar aquella tensión televisiva. Tendrá otra oportunidad con Feijóo. Él está obligado a asistir y ella a incomodarlo. Como le repite Rafa Torres a Carlos Alsina: «Es nuestro trabajo». Contrariar.

