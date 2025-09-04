Salvadas por el invierno demográfico

El aborto selectivo por sexo, que impidió el nacimiento de millones de niñas en Asia a finales de siglo pasado y principios de este hasta desequilibrar las poblaciones de India, China, Corea del Sur, Vietnam y Nepal, casi ha desaparecido. La tradición que consideraba un honor dar a luz un varón se extingue y cada día son más las parejas que prefieren tener una niña. La drástica reducción de las familias, que hunde en una crisis demográfica a chinos y coreanos, está detrás del cambio en la predilección.

La popularización en el último cuarto del siglo XX de máquinas de ultrasonido que permitían determinar el sexo del feto facilitó esos abortos masivos de niñas. La situación se hizo tan dramática que se adoptó el término feticidio para denunciar lo que sucedía. En 1988, Corea del Sur fue el primer país en promulgar una ley que prohibía a los médicos decir el sexo del feto. China e India lo hicieron en 1994.

En el 2000, la ONU reconoció que había entre 100 y 200 millones de «niñas perdidas». Solo en ese año faltaron 1,6 millones de niñas en comparación con la proporción de sexos al nacer que habría habido de forma natural. En 2007, el fondo de población de Naciones Unidas advirtió de las «graves consecuencias» que la preferencia por los varones tendría en el futuro de varios países asiáticos.

La proporción natural al nacer es de 105 niños por cada 100 niñas, pero en China la política del hijo único, decretada en 1979 para favorecer el crecimiento económico, fue el detonante de un desequilibrio que alcanzó su máximo en 2006, con 117,8 niños por cada 100 niñas. Esa desastrosa política, que los actuales esfuerzos del Gobierno no logran revertir debido en gran medida a la carestía de la vivienda y la educación, es la que ha frenado en seco los feticidios femeninos.

La industrialización y el cambio de una sociedad rural a una de mayoría urbana también han facilitado la aceptación de las hijas, no solo porque se redujo la necesidad de varones que trabajen el campo, sino porque las chinas ya no aceptan renunciar a sus padres para convertirse en sirvientas de los suegros. Ahora que la población ha comenzado a menguar y está amenazada por un rápido envejecimiento, la mayor cercanía a los progenitores y la evidencia de que los chicos son más conflictivos que las chicas lleva a muchas parejas chinas a declarar abiertamente que prefieren una hija. Las leyes las amparan como herederas, superan en titulaciones universitarias a los chinos y prestan más cuidados a los mayores.

La desproporción de género inspiró al escritor libanés Amin Maalouf la novela de ciencia ficción El primer siglo después de Beatrice, publicada en 1992, un auténtico aldabonazo sobre las consecuencias de un desequilibrio entre hombres y mujeres en un mundo dividido entre el norte rico y el sur pobre. Gran parte de la frustración, tráfico de niñas y violaciones que relata fueron premoniciones de una realidad que, con frecuencia, superó a la ficción.

«Criar una hija es como regar el jardín del vecino», reza un viejo proverbio hindú. Indios y chinos siempre despreciaron el nacimiento de las hijas porque, al casarse, pasaban a formar parte de la familia del marido y eran las encargadas de cuidar y servir a los padres de este, pero no podían ayudar a los suyos. En India era visto incluso como una desgracia, ya que el pago de la dote (aunque ilegal desde 1961) al novio de la hija para que se casara, arruinaba o endeudaba a muchos padres.

Corea del Sur fue, en 2013, el primer país que logró reequilibrar su población. En la década de los 80, el horror de los feticidios llegó a situar los alumbramientos en 116,5 varones por 100 niñas. Alarmado, el Gobierno inició entonces una exitosa campaña bajo la proclama de «una niña vale por 10 niños».

El récord de esta lacra se registró en la región india de Punjab, con 132 varones frente a 100 hembras. A nivel nacional, sin embargo, el desequilibrio de India ha sido algo menor que el de China, pero ambos países enfrentan ahora el problema de decenas de millones de hombres condenados a la soltería.

Tradicionalmente, en buena parte de Asia se despreció a las hijas. No recibían educación y si había escasez, ellas eran las primeras en ser privadas atención médica y alimentación. El invierno demográfico impulsó su valía y doblegó el perjuicio más deleznable de la humanidad.

