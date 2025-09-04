En una pregunta que hizo Pepa Bueno en TVE el enteco Pedro Sánchez del lunes veía al lozano Pedro Sánchez de hace 7 años cuando le decía a Mariano Rajoy que debía dimitir si no lograba aprobar los presupuestos. En la respuesta, el Pedro Sánchez de hoy encontró razones para no irse por falta de presupuestos que el Pedro Sánchez de hace 7 años no conocía, pero que compartiría, sin duda. Pero el espectáculo fue demoledor. Mientras, cortésmente, el Pedro Sánchez de hoy no le contradecía en pedir la dimisión de Rajoy el Pedro Sánchez de hace 7 años le refutaba cruelmente su falta de lozanía actual.

Hoy el debate que ha propuesto gratis Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, es si hay que modificar la Constitución para que se convoquen elecciones automáticamente cuando un presidente no logre sacar adelante presupuestos a la segunda, pero eso ni saldrá adelante ni le importa a la gente. Hoy los asesores de Feijóo deberían trabajar la propuesta de que se convoquen elecciones automáticamente cuando un presidente se deteriore físicamente tanto como Pedro Sánchez en 7 años para que gobernar no se parezca a esos retos de resistencia como el que provocó la muerte del francés Raphaël Graven (Jean Pormanove) tras un espectáculo en streaming de humillación y maltrato que duró varios meses y fue seguido por un millón de anormales. La resistencia, si se proclama como virtud, actúa como un desafío contra el que muchos van a apostar hasta alcanzar el límite. Manual de resistencia es el libro de Sánchez.

Los que hablan de la adicción al poder argumentan con el plano de los dos Sánchez el deterioro que producen las dependencias. Los partidarios de Sánchez interpretan ese cambio físico del jugador de baloncesto al corredor de maratones como una consunción en el esfuerzo. Pero respecto al cambio hay unanimidad: unos y otros coinciden en que «a Sánchez se le ve muy jodido». La frase habla del lenguaje crispado de la polarización. Se distingue en qué extremo está quien la dice por su tono de aflicción o de regocijo.

