El ansia de poder, ese regusto

El deseo de poder es el nuevo regusto del otoño, el ansia viva de poder permite hablar sin tener en cuenta ni la ciencia ni la conciencia, el hambre de poder es infinita. Ya no hay voces bajas, salvo algunas sibilinas, ya no hay silencios, porque el silencio está colonizado, invadido por el ruido y la furia, por el fragor que brota de los micrófonos calientes de septiembre. Ya no vende, al parecer, la sensatez ni la inteligencia (al menos, no la humana), sino que sufrimos la invasión de los toscos palabreros, la gente a un micrófono pegado, los reyes del alegre canutazo del morning glory, esa erección del adjetivo, ese goce de la palabra descarada, a poder ser sin preguntas, el goce solitario de las afirmaciones que son saldos de tabernas.

El mundo se dirige a una expansión del autoritarismo, ya son muchos los bocazas con mando en plaza, y los que no, ladran a la luna o a la oreja de los llamados líderes, por llamarlos algo. Este juego de truenos emborrona la serenidad del otoño, nos hace olvidar los dulces racimos de oro que deberían llenarnos de amor, y, a cambio, sobre la tierra quemada en la que caen las lágrimas de los pobres, se cierne la niebla pesada de los discursos vanos, de la propaganda de muy baja estofa, las homilías fantásticas de ayer y hoy.

El mundo camina a grandes trancos hacia los nuevos imperios, ese deseo irrefrenable por barnizar la Historia. El mundo camina hacia las áreas de influencia, hay una política ciclópea y dolorosa que pisotea al pueblo, que olvida la razón, la libertad y la fraternidad, que nos lleva a un pasado oscuro, que odia cualquier forma de solidaridad, y lo hace aparentemente sin obstáculos, y con mucho personal tragando, sin rechistar, o jaleando a los nuevos bárbaros que ladran su ignorancia y su inhumanidad por las esquinas.

Han vuelto las armas y hay países que piden a sus jóvenes, aún rebozados de luz y amores nuevos por el Erasmus, aún con las caricias de sus madres en las mejillas rosas, que se unan a la instrucción para la guerra, esa que prometimos no volver a tener nunca más. La Europa de las universidades y las catedrales, pero también de los viejos campos ensangrentados para proteger la libertad, parece retraerse sin remedio ante los bramidos de los que proclaman que ha llegado el tiempo de ejercer la fuerza sobre el intelecto, del que quizás carecen (y por eso lo odian). Ya tenemos el mundo divido, ya pierde la militarizada Washington su antigua influencia. Ya se unen en China los de la otra parte, con Modi huyendo a toda prisa de los aranceles de Trump. Un nuevo orden, dicen, cierta dosis de multilateralismo que está por ver, con Eurasia como alternativa. Mientas Putin alza un puño de hierro ante Europa.

Septiembre amanece pisando la dudosa luz del día. La tierra quemada nos acompañará un tiempo, es la mortaja que cubre un verano triste. No veo discursos que hagan amainar el viento, sino grandes creadores de tormentas. Predominan aquí las voces incendiarias ante la perplejidad o la pasividad de muchos. Demasiados. El ruido de lo intransigente se abre paso con su vocabulario inasumible, con su trueno. El feroz espíritu punitivo crece entre las ruinas del intelecto y el desprecio a la ciencia. Pero, sobre todo, ahí está ese aroma reconocible del ansia de poder, ese deseo de erigir murallas medievales, de negar la vida a la gente derrotada. Este es un tiempo peligroso y cada vez más cruel. Y puede empeorar. La Historia suele llegar hasta la puerta de las casas, no se queda en los despachos de los que deciden su curso.

