Lo que no acaba

Cada tarde, a las seis y media, veía llegar a la pequeña playa de Mattanosa al mismo señor mayor, con una barba blanca muy rizada, abundante, la piel gruesa y curtida, como de elefante, y una gorra marinera viejísima, de color incomprensible. Di por hecho que se trataba de un lugareño de la isla. Arrastraba consigo una silla de plástico, en la que se sentaba a hacer crucigramas bajo el razonable sol de Cerdeña; una hora y media después se iba. Al tercer día empezó a llamarme la atención la precisión con las que se repetía todo: su llegada, la resolución de los pasatiempos, el baño final, la retirada. A veces me preguntaba cómo transcurriría su día una vez se marchaba. Me dio por pensar que el sentido de su vida pasaba por hacer a diario las mismas cosas a la misma hora. Pero cómo saberlo. No sé a quién le oí decir que todo lo que se puede contar de un iceberg es su superficie: el resto son suposiciones.

Lo que no se desgranaba de la vida de aquel hombre era lo que quedaba resonando en mi cabeza cuando se iba, cuando al día siguiente lo veía reaparecer, y cuando todavía hoy, a mil seiscientos kilómetros allí, pienso en él y sus rutinas. No conocer nada más que su aparición puntual y fugaz al atardecer hace que su recuerdo esté presente: es la fuerza del misterio, tan superior siempre a su revelación. Naturalmente, ante la abundancia de incertidumbre mucha gente se descorazona. No vive a gusto si no lo sabe todo. Se trata de una aspiración natural. ¿Quién no sueña por alcanzar un conocimiento total, y saber cómo surgió la vida, y por qué, y para qué, incluso qué están haciendo de cena los vecinos, que huele de maravilla?

Marcel Proust, en su momento, admitía con cierta nostalgia que le gustaría elucidar todos los misterios existentes. «Quién pudiera escribir un libro en que la vida quedara aclarada, y la vida que vivimos en tinieblas fuera llevada a la verdad de lo que es», escribe en Máximas y pensamientos. Esta pretensión contrastaba con lo que la escritora estadounidense Flannery O’Connor contaba de una de sus tías, que pensaba «que nada sucede en un relato a menos que alguien se case o mate a otro en el final».

La narradora escribió una vez un cuento en el que un vagabundo se casaba con la hija idiota de una anciana. Después de la ceremonia el vagabundo se llevaba a la mujer en viaje de bodas, la abandonaba en un parador de la ruta y se marchaba solo, conduciendo el automóvil. O’Connor confesaba que no había podido convencer a su tía de que ese era un cuento completo. Su pariente necesitaba saber qué le sucedía a la hija idiota después del abandono. A menudo todos somos como la tía de Flannery, queremos que la historia continúe, y descubrir qué hacía el señor de Mattanosa tras marcharse de la playa. Pero la revelación de todos los misterios resultaría desastrosa. La vida, después de todo, está llena de historias que comienzan y no acaban, o que desconocemos cómo lo hacen.

