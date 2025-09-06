Opinión | La pelota no se mancha
Charlie Patiño ya llegó a Segunda División
Es tan estético el fútbol de Charlie Patiño, hay tal grado de empatía con esa historia de deportivismo en la diáspora que anida en su familia, que la grada de Riazor lleva tiempo queriendo ver luces donde ha habido grises o, simplemente, pura oscuridad. Un control, una foto en la que luce músculo, el anuncio de que se queda y le dan dorsal... Al inglés le pasó la vida y la Segunda por encima la temporada pasada. Siempre ha lidiado con la etiqueta de niño prodigio, de estrella en ciernes a la que llevan casi una década esperando. Pero el fútbol formativo se acaba y llegan los partidos ante rocas y aviones que no perdonan. Y él no estaba preparado. El verano es el verano y hasta ayer había jugado a cuentagotas en Liga. La baja de Gragera dejaba en el aire si Hidalgo iba a apostar de verdad por él o iba a rebuscar una solución con músculo. Pero ahí estaba el británico en el once ante un equipo que es un muro. Solo Barcia supo derribarlo.
Y Patiño demostró, por fin, que ya es un futbolista de Segunda División. Habrá a quien le parezca poco, en su caso no lo es. Clase siempre ha tenido. Ante el Sporting fue competitivo, estuvo en el partido, mostró su fútbol, le dio su toque al mediocentro. No fue el mejor, pero ha logrado alejar esa sensación de la pasada temporada de ser un juvenil jugando ante veteranos. Ahora solo tiene que insistir, pelear por un puesto y crecer con su fútbol. Ha salido de ese agujero negro en el que se metió hace un año. Bienvenido Charlie.
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Despliegue en el parque de Eirís para celebrar la fiesta de la familia
- El líder del STL grabó su charla con un concejal de A Coruña en la huelga de la basura
- El Superior de Galicia admite la demanda de los propietarios de viviendas turísticas contra la normativa de A Coruña
- José Gragera lleva dos días al margen del grupo en el Deportivo
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Pablo Vázquez, sobre su salida del Deportivo y su regreso a Riazor: 'Habrá algunos que no me aprecien y otros que sí