Me llamo Francisca Javiera

Tengan ustedes un muy buen día. Les aseguro que las personas, no muchas, que he conocido en estos años y que hayan acometido un proceso de transición de género no lo han hecho por deporte. Tampoco por capricho, moda o curiosidad. Incluso en casos en los que se trataba de menores de edad que estaban iniciando de alguna manera tal senda estamos hablando del mismo paradigma, lejos de cualquier tipo de frivolidad o ganas de llamar la atención. Siempre algo íntimo, meditado largamente, más introspectivo que lanzado al viento, generalmente demorado en el tiempo y fruto de mucho más que una pulsión pasajera.

Y es que, queridos y queridas, la transexualidad es algo complejo, que atañe a muchas dimensiones diferentes en la persona. Y a menos que se sienta ese tipo de proceso como algo muy constitutivo de uno o una, ni se busca ni se plantea. Las transiciones de género tienen en sí muchas aristas difíciles, implicando la modificación de uno de los equilibrios más difíciles del cuerpo, el hormonal, con afectación en las esferas física, psíquica y psicológica. No, no es fácil. Y, por lo que he podido ver, no se llevan nunca a cabo si no son la única vía para lograr un cierto equilibrio personal. Afortunadamente vivimos al final del primer cuarto del siglo XXI, y a la mofa, el escarnio, las terapias de conversión, la cárcel, el exilio u otras lindezas propias de otros tiempos ha sucedido un estado de la cuestión mucho más basado en el respeto a la persona y a su diversidad. Podemos todas las personas estar muy orgullosas de ello, nos toque directamente o no.

No debe pensar así Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —¿¡¡de Derechos Humanos!!?—, que basó su participación en un acto público acaecido en Madrid en un surrealista ejercicio de menosprecio y diversión a costa del prójimo. Convocado por el partido Vox y de la mano de algunos de sus primeros espadas, en el mismo llegó a afirmar con expresión divertida «me llamo Francisca Javiera», haciendo un remedo de la realidad de muchos españoles y españolas. Y eso es, en sí, grave. Muy grave.

Pero lo esencialmente preocupante de su conjunto de chascarrillos de mal gusto pronunciados a modo de conferencia es que tal acto tuvo lugar, nada más y nada menos, en el Congreso. Y eso sí que es imperdonable, porque las instituciones están para respetar escrupulosamente la diversidad de cada cual, y porque la transfobia en todas sus facetas y versiones no puede tener cabida en semejante lugar, que debería estar consagrado a ser un sacrosanto templo de la democracia y del respeto a todos nuestros y nuestras congéneres. Transfobia que, por otra parte, está hoy tipificada como delito. Y es que no es libertad de expresión meterse con un señor o señora por ser de Navalcarnero, Betanzos o de Campo de Criptana, calvo, alto o bajito o haber nacido chica y sentirse, desde siempre, chico. Eso es, para empezar, mala baba. Y, como digo, en el caso de los delitos de homofobia y transfobia la cuestión podría escalar hasta otras calificaciones, incluso en el ámbito penal. El delito de odio se castiga con penas privativas de libertad.

Para que un acto pueda ser llevado a cabo en tal Sede ha de autorizarlo la Mesa del Congreso. Y en la misma están PSOE y PP, que votaron favorablemente a la realización de tal acto, enmarcado en las Jornadas Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina, organizadas por Vox y la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, Anavid. Lo del actual PP, por sus devaneos con la ultraderecha, podría llegar a ubicarlo. ¿Pero el PSOE...? ¿Pilló a alguien desprevenido la solicitud de un espacio del pueblo —también de las personas transexuales— para ridiculizar y vejar? ¿Qué es lo que ha pasado? Grave, grave, grave. Y, además, gravísimo.

Señoras y señores, vivan su propia vida y respeten la de los demás. Todos y todas somos netamente diferentes y, a la vez, más iguales de lo que creen. Y solamente el respeto mutuo nos garantiza una convivencia grata y la construcción de un proyecto de país exitoso en lo moral y lo social. Pero esta no es la realidad que percibo, con un enorme grado de polarización, ansia de destrucción de lo de enfrente y una enorme industria de la descalificación y del “cuanto peor, mejor” en aras de un cutre ejercicio de mercadotecnia política que hace tiempo que se ha cargado al espíritu de servicio y a la suma de las diferentes ideas para componer un consenso mejor aún. Un conjunto de flagelos que, sumados, son pura dinamita, con capacidad para destruir a medio plazo los cimientos de nuestra sociedad. ¡Qué pena!