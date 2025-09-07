Opinión
IA Maternal
Alguén díxome recentemente que deberiamos ver a intelixencia artificial (IA) como unha evolución do ser humano e que, do mesmo xeito que desexamos que aos nosos fillos lles vaia mellor que a nós na vida e, por iso, axudámolos en todo o que está na nosa man, deberiamos sentirnos satisfeitos se algún día a IA nos supere claramente en intelixencia. En resumo, trataríase de alegrarnos tamén polo éxito dos nosos outros fillos, os metálicos.
Son dos que pensan que, se non sucumbimos antes –o que podería acontecer pola nosa estupidez–, é moi probable que chegue un día no que teñamos desenvolvido máquinas máis capaces ca nós en todo. Pero, chegado ese momento, se aínda estou entre os vivos, o meu sentimento, máis que de pai orgulloso, sería seguramente de enorme preocupación polo que a IA puidese facer comigo e co resto dos seres humanos.
Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física 2024 polas súas contribucións á computación neuronal inspirada na física e, antes, en 2018, Premio Turing por ser un dos pais da aprendizaxe profunda, declarou nunha recente conferencia en Las Vegas a súa preocupación pola capacidade de manipulación e de control sobre nós que poderían exercer os sistemas de IA futuros a medida que a súa intelixencia aumente.
Xa hai tempo que este potencial perigo existencial ronda pola cabeza dalgúns investigadores da intelixencia artificial, de xeito que comezaron a facerse propostas sobre como, de ser o caso, habería que evitar que as máquinas acaben por someternos e mesmo aniquilarnos. Basicamente, hai dous enfoques para iso. Por unha banda, o de quen apostan por ter algo equivalente a un botón de parada, aínda que non sería algo tan elemental como un botón vermello que puidésemos premer en caso de descontrol ou ameaza seria da IA, xa que para unha IA de intelixencia sobrehumana sería moi doado desactivalo. Por outra banda, están quen consideran que non haberá outra forma de manter a nosa seguridade e salvagarda que lograr que a máquina incorpore, como facemos nós ao longo da vida, unha serie de valores humanos, empatía, principios éticos… É dicir, que a IA aprenda a respectarnos e coidarnos e que queira facelo. Nesa liña, Hinton fai unha proposta certamente singular: considera que debemos integrar na IA «instintos maternais». Unha nai vese impulsada instintivamente a coidar e protexer os seus fillos e, se esa protección a exercese a IA sobre os seres humanos, sería a mellor salvagarda fronte ao avance imparable da capacidade das máquinas.
En todo caso, cómpre seguir dándolle moitas voltas a este tema e, por sorte, aínda temos tempo. Dígoo porque, do mesmo xeito que é innegable o amor sen límites que a maioría das nais teñen e exercen sobre as súas fillas e fillos, tamén poden ser absolutamente implacables para defendelos se senten que están en perigo ou algo ou alguén os ameaza. Polo tanto, o do instinto maternal estará moi ben para quen sexan adoptados pola IA, pero o resto, que se preparen.
