El turismo masivo

El Concello de A Coruña negocia a contra reloj con los hoteles de la ciudad la fórmula para implantar el próximo día 29 una tasa turística que se cobra desde hace años en otras ciudades de España y de Europa, pero que en Galicia se estrenará en la ciudad herculina y les ofrece apoyo para adaptar la medida. Santiago la pondrá en marcha en octubre, según su propio cronograma.

Este sistema implica el cobro de una cantidad de entre 1 y 2,5 euros diarios a cada visitante que se hospede en un hotel, pues el cargo a los turistas que lleguen a la urbe procedentes de un crucero no pagarán esa tarifa hasta el año que viene. Se abonará un máximo de cinco jornadas.

Los establecimientos, incluidas las viviendas de uso turístico, tendrán que abonar la tasa a través de una plataforma digital mediante dos autoliquidaciones anuales: entre el 1 y el 20 de julio para el primer semestre y del 1 al 20 de enero para el segundo.

Los hoteleros alertan de la necesidad de adaptar sus sistemas informáticos y mantienen su rechazo a la medida, a pesar de que garantizaron, lógicamente, su aplicación.

El pleno municipal aprobó en julio adoptar este cobro con el apoyo de PSdeG y BNG y el rechazo del PP, que alega el impacto económico negativo sobre el turismo por un efecto disuasorio sobre los potenciales visitantes. Los primeros defienden la tasa como una fórmula para costear la adaptación de los servicios públicos al incremento poblacional estacional debido al turismo, mejorar el control sobre los pisos turísticos o rebajar la presión sobre algunos barrios, víctimas de una práctica masiva que está robando la vida a los centros de las ciudades, como sucede en grandes urbes como Barcelona o Valencia, donde la presencia de vecinos y tejido social y económico asociado a la vida cotidiana –ultramarinos, ferreterías, panaderías, fruterías, tiendas de electrodomésticos...– se está desvaneciendo. Ahí nació la «turismofobia».

La tasa turística se antoja una decisión más simbólica que de calado para contener los efectos negativos de un turismo masivo que sigue constituyendo un factor económico clave en la ciudad. La ocupación hotelera alcanzó el 92% en julio y el 85% en agosto, según los datos del Ayuntamiento. Además, A Coruña se sitúa en el top ten de rentabilidad del sector hotelero de España, evidenciando una mayor fortaleza frente a la competencia de los pisos turísticos.

El concejal José Manuel Lage atinó al declarar que nadie renuncia a visitar una ciudad por pagar 2,5 euros más al día, como demuestran precedentes en lugares como París, Ámsterdam, Mallorca, Barcelona, Milán o Lisboa, que siguen abarrotadas de visitantes.

Sin embargo, también es cierto que el beneficio para la ciudadanía de una tasa de este tipo resulta difícilmente perceptible más allá del efecto indirecto de la recaudación extra para el Concello y las posibles acciones que pueda financiar. Algunos puntos de la ciudad ya notan la pérdida de tejido comunitario en beneficio de negocios y actividades centradas en el turismo.

Urge imaginación para compatibilizar una actividad económica clave para el empleo local con la contención de la ola uniformizadora de un turismo masivo que empobrece la ciudad real, la que habitan los vecinos, y prima la irreal que solo queda bien en los post de Instagram.