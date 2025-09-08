La inmortalidad

Parece que el ejercicio de la política deja secuelas físicas, mayormente en los presidentes y primeros ministros, según lo que escucho por ahí. Nunca faltan alusiones a los rostros demacrados, que pueden ser reflejo de las enormes presiones del poder, o de la gran dificultad que implica el ejercicio cotidiano del liderazgo. Y así se dijo en algunos lugares de Pedro Sánchez durante su entrevista con Pepa Bueno, que inauguró el nuevo curso. El joven Sánchez ya no es tan joven, eso es lo que pasa, ni su palmito es, quizás, el mismo, y a buen seguro que dejan sus señales los malos momentos y las estrecheces parlamentarias, pero no nos pongamos estupendos (o más bien cotillas). Ni el llamado bello Sánchez de antes ni el Sánchez quizás algo demacrado de este otoño parecen elementos primordiales del análisis político. O eso creo.

Con Trump, cuyo reconocible tono naranja ya es un clásico en el pantone de la política, se ha cebado también la rumorología reciente, pues el magnate, que a duras penas soporta estar callado (¡y eso que sería deseable tantas veces!), pasó más de una semana haciendo mutis, y no parecía estar inmerso en un partido de golf. Un Trump sin comunicarnos algunos de sus pensamientos (o lo que vengan siendo) es como un jardín sin flores, aunque reconozco que nos gusta cuando calla, porque está como ausente. De inmediato se dispararon los rumores sobre su salud, sobre sus aparentes sarpullidos o moratones, como si Trump fuera un chaval lozano de cuando entonces y tuviera la piel como el culito de un bebé. No insistan, queridos.

Se llegó a especular (incluso se escribió algún tuit al respecto) con que Trump había muerto, acostumbrados como estamos a que se agarre a los micrófonos más que cualquiera de nosotros en una noche loca de karaoke. Algunos sintieron quizás ese vacío total, esa angustia de quedarse sin referente… Ay. Pero no, Trump no había muerto. Y, que se sepa, tampoco estaba de parranda. Bueno, o sí: bien mirado, mucho mejor sería, la verdad.

Ya andaba el personal preocupado porque no se veía a Putin desde lo de Alaska (total, hace cuatro días), cuando va y aparece en ese desfile tocho de China. Donde se nos dejó claro que el planeta no debe preocuparse, que todo está muy seguro. ¡Será por misiles! Yo siempre veo estos desfiles como un aviso para navegantes. Una manera de mostrar quién es el que los tiene más grandes (los misiles, me refiero). Sin duda, hay un espíritu falocrático en todo esto. Vivimos un tiempo de rearme. Un tiempo de enseñar los dientes.

Pero los políticos pueden ser también fieramente humanos (y, sí, a veces fieramente inhumanos). Fíjense ese momentazo del desfile en China, en el que, como si se tratara de aquel Rajoy irrepetible, que no le encontraba mucho la gracia a la música militar, o cosa así, Putin y Xi se pusieron a hablar de la inmortalidad. ¡Ah, la inmortalidad! Imaginen a los traductores, con semejante giro dialéctico, en medio de la marcial movida. Misiles, tanques y fragatas por doquier, pero, ay, amigo, ese deseo ferviente de la inmortalidad flotando en el ambiente (al menos, la inmortalidad para ellos mismos).

Fue un instante distópico. Lo más relevante del evento, yo diría. Un puntazo, ese micrófono. Una revelación. «Con 70 años hoy eres un niño», parece que dijo Xi. Los 70 son los nuevos 12, o sea. Bueno, es cierto que a menudo se habla del infantilismo político… «Los órganos podrán ser trasplantados continuamente (…) e incluso [se podrá] alcanzar la inmortalidad», parece que respondió Putin. Ah, ese momento Frankenstein. Y los misiles pasando.

