Ya podemos decir que estamos viendo acabar el mundo antiguo. El orden multilateral creado tras las grandes guerras mundiales, que buscaba equilibrios a través de organizaciones y leyes internacionales, se ha esfumado. El futuro apunta a un regreso feudal controlado por señores de la guerra. Los que trabajamos en zonas de conflicto pensábamos que los señores de la guerra eran toscos barbudos de Afganistán o piratas de Somalia. Pero no. Los nuevos dueños feudales controlan la agenda global, la que nos afecta a todos, y están al frente de gobiernos de potencias mundiales. Esta es la nueva realidad.

El último episodio hacia la deriva feudal lo ha protagonizado —¡cómo no!—, Donald Trump, cambiando el nombre de su Ministerio de Defensa por el de Guerra. Los señores feudales ejercen el poder con la fuerza y su objetivo es hacer vasallos con derecho de atacarles, como al barco de Venezuela, sin tener en cuenta ninguna ley internacional. No va con ellos. Tiene el derecho de atacar a un país que considera una extensión sometida al suyo. Aunque para evitar la entrada de droga en EE.UU. no parece que sea un método muy eficaz, lo importante es el mensaje que envía: «Aquí mando yo».

En este nuevo escenario de poder militar y feudos , ¿qué no puede hacer Netanyahu en Oriente Medio? Su guerra pasa por eliminar a la población palestina sin que nadie le cuestione. El genocidio de Gaza es como la cruzada medieval, con voluntad de exterminio. Lo mismo que Vladímir Putin con su golpe de efecto para recuperar a una Ucrania que la considera propia y la quiere sometida a su ley y voluntad. Es el regreso al imperio.

Por si faltaba alguien, Xi Jinping, que parecía avanzar en este mundo convulso con el silencio de un puma, ha puesto también el puño sobre la mesa, mostrando que se apoya en un poder militar y de armamento que da miedo. La lista no para aquí pero cada vez es más evidente la deriva futura hacia una regresión. Si nos preguntamos dónde quedamos nosotros en este nuevo orden feudal, la respuesta es que por ahora en un mundo mucho menos seguro.

