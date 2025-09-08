La víctima ante sus verdugos

Cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó a la página nueve de su discurso sobre los datos de la memoria fiscal 2025-2026, levantó la vista, miró fijo a través de sus gafas retro redondas de color dorado al frente de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo y después apuntó que las sentencias absolutorias dictadas por los juzgados de lo penal constituyeron en 2024 el 19,4 % del total (contra el 20,6 % en 2023).

Algunos de los ilustres invitados al alcance de mi vista se volcaron hacia sus colegas con una risa socarrona. Vaya: ¿qué estaría pensando el fiscal general del Estado al decir que las absoluciones suponen que el sistema funciona? ¿Que será absuelto en el juicio que le espera por revelar, presuntamente, el secreto del correo del 2 de febrero de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el cual expresaba al fiscal de Madrid su disposición a firmar un acuerdo de conformidad con dos delitos fiscales y uno de falsedad?

Se puede entender. La próxima semana, el juez Ángel Hurtado, que se encontraba ayer entre el respetable, hará dos cosas: rechazar la suspensión cautelar del fiscal general del Estado que han pedido las acusaciones populares, esto es, suspenderle ya para que, al ser acusado formalmente (auto de apertura de juicio oral), acuda al juicio sin su rango; y dictar ese auto de apertura de juicio oral. La Sala Segunda procederá a citar la fecha en octubre.

Ayer, el autor intelectual de esta crisis, Manuel Marchena, se encontraba empotrado en la sala en uno de los asientos, entre los fiscales del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza. Volvía a sus orígenes, es decir, a la carrera fiscal. Y estaba entre dos personalidades que con el resultado del juicio del procés se desengañaron en su relación con él. Porque ellos –junto con Jaime Moreno y Fidel Cadena– querían una sentencia por rebelión y no abandonaron la esperanza hasta el final. ¿Leyeron mal los gestos y las palabras de Marchena? Vaya usted a saber.

En julio de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid envió la exposición razonada para que la Sala Segunda abriera causa contra el fiscal general del Estado, Marchena no tardó en oler sangre. En septiembre de 2024, la Sala de Admisión –de la Sala Segunda– fue integrada por Marchena (presidente), Susana Polo (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Polo no vio indicios de delito. Marchena –según ella ha narrado a diversas personas– le explicó que, si bien se podía asumir que la nota informativa no suponía delito, en cambio convenía investigar la filtración del correo.

Polo asumió que en los procesos de instrucción no se pueden hacer votos particulares en la Sala de Admisión y finalmente acordaron que se harían unas diligencias y ya se vería. La instrucción, confiada a un magistrado procedente de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, hizo el resto. Fue una crisis provocada. Lo peor es que los verdugos nunca creyeron que el fiscal general del Estado resistiría. Y quisieron que no se presentara en el acto de ayer ante el Rey. Se sentían –se sintieron– incómodos. Pues ellos se lo buscaron.

