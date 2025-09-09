El 15 de agosto, cuando Trump desplegó la alfombra roja para recibir a Vladímir Putin en la base de Anchorage (Alaska), fue el día del gran descrédito de la América de Trump. Con el gesto —mejor la ocurrencia— del caprichoso presidente, el cruel dictador al que el mundo occidental condenó a la soledad y el oprobio tras la invasión de Ucrania, a cuyo Estado se le declaró un severo boicot económico y comercial, y con una orden de detención del Tribunal Penal Internacional, fue recibido —a cambio de nada— como un estadista mundial con el que se iba a poner fin a la guerra y con el que había que contar para el futuro. Ha pasado ya casi un mes, pero acabadas las vacaciones es imperativo analizarlo.

A cambio de nada antes de la alfombra de la vergüenza y a cambio de nada después. Trump había presumido de que lograría un inmediato alto el fuego para que, como mínimo, cesaran los combates y las muertes. Pero tras la cumbre dijo que lo relevante no era ya un alto el fuego sino las negociaciones para acabar la guerra, que había bases para ello, y que Putin y Zelenski se verían en pocos días. Luego comunicó al presidente ucraniano y varios líderes europeos —entre ellos, Starmer, Merz y Macron— que confiaba en Putin y que América, tras la paz, daría garantías de seguridad —sin concretar— a una Ucrania independiente.

Trump había dicho ya mucho antes que la guerra de Ucrania era absurda y que él la acabaría en un par de días. Sin embargo, el 29 de agosto —13 días después de la alfombra roja— Rusia bombardeó Kiev con 529 drones y 26 misiles, causando 21 muertes en los edificios de vecinos atacados y dañando también la sede de la UE en dicha capital. Mensaje: no habrá alto el fuego si Rusia no obtiene sus garantías de seguridad. Aparte de las cesiones territoriales, que Ucrania nunca pueda entrar en la OTAN y se convierta en un país condicionado y vigilado por Moscú. Y para Europa, los servicios rusos bloquearon el GPS del avión con el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, iba a aterrizar en un aeropuerto búlgaro. El avión estuvo dando vueltas una hora y luego tomó tierra como pudo.

La reacción de Trump llegó el pasado miércoles, cuando fue preguntado tras recibir al nuevo presidente polaco: «Estoy disgustado porque sigue habiendo muertos, dentro de unos días hablaré con Putin y veré si lo que me dice me gusta. Caso contrario, habrá consecuencias».

El pasado jueves se reunieron en París los países, más de una veintena, que dicen estar dispuestos a garantizar la seguridad de Ucrania —incluso con tropas sobre el terreno— cuando se haya logrado una paz que no parece próxima. Respuesta de Putin: cuando haya paz, Ucrania no necesita garantías y si hay allí tropas europeas serían un objetivo justificado. Tras Anchorage, está crecido.

Veremos qué pasa los próximos días, pero Trump piensa ahora en Venezuela. Y ha autorizado el cambio inmediato —antes que el Congreso lo vote— del nombre del ministerio de Defensa por el de Guerra. Lo cree más patriótico y más acorde con la potencia americana.

Sin analizar la cumbre de Pekín con la participación de Rusia, Corea del Norte e India, castigada por los aranceles del 50% de Trump, hay que sacar tres conclusiones principales. Una, parece que Putin sabe torear o dominar a Trump. Dos, EEUU ya no sabe liderar el mundo occidental, al que es complejo seguir llamando libre porque, para Trump, la diferencia entre democracia y autoritarismo es borrosa. Tres, América va mal, salvo que en las elecciones a la Cámara de Representantes de noviembre de 2026 los republicanos pierdan su mayoría. Posible, porque ahora es solo de cinco escaños.

Y Europa debería repensarse y reaccionar. ¿Querrá y podrá? La realidad es que Hitler perdió porque EEUU entró en guerra. Y Stalin no llegó a París —se quedó en Praga y Budapest— por la creación de la OTAN en 1949. Lo ha dicho Josep Borrell en una gran entrevista a Le Nouvel Observateur, «Europa ha dormido demasiado la siesta bajo la protección americana». Y no es un Estado —no hay soberanía europea, solo francesa, alemana, española…— «sino un club laxo que practica más la diversidad que la unidad».

La sombra de la alfombra roja de agosto será alargada.